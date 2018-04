Stiri pe aceeasi tema

- Dacian Ciolos a anuntat infiintarea noului sau partid, Miscarea Romania Impreuna: „Dupa un an de zile am decis ca e nevoie de mai mult decat de o miscare civica” a afirmat acesta. Sigla partidului va fi „RO+”. Prima intalnire a Miscarii Romania a fost organizata chiar in ziua depunerii documentatiei…

- In cursul zilei de marți, 20 martie 2018, la Palatul Administrativ din Baia Mare, in cabinetul președintelui Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea au fost semnate contractele de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare pe activitatea de colectare a deșeurilor in nordul județului. Astfel,…

- Sindromul Down este ansamblul de semne si simptome care se manifesta la persoanele cu un cromozom 21 in plus in structura nucleului celulelor sale. Aceste semne si simptome includ retard mintal, talie si greutate redusa la nastere, hipotonie musculara, dar si alte numeroase probleme de sanatate diferite…

- Marți, 20 martie 2018, președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea, a primit in cabinetul sau o delegație din Regiunea Ivano Frankivsk, alcatuita din Oleh Liuteiy, președintele Administrației raionale de stat Verhovina, Regiunea Ivano Frankivsk; Mexailo Neceai – director al Parcului Natural…

- Veștile bune continua sa vina in Maramureș, iar Ministerul Dezvoltarii Regionale și Administrației Publice (MDRAP) acorda, prin Programul Național de Dezvoltare Locala (PNDL), etapa a doua, finanțari pentru proiectele din intregul județ, fara a ține cont de culoarea politica a primarilor. La sfarșitul…

- Bugetul județului Maramureș pentru anul 2018, votat de consilierii județeni in cadrul ședinței din luna februarie a fost prezentat in detaliu, pe capitole, de catre președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea. Acesta a aratat ca fondul de rezerva bugetara, care pana in anul 2016 era un…

- In urma vizitei pe care delegația din Regiunea Transcarpatia a facut-o in Maramureș, la inceputul acestei saptamani, la invitatia presedintelui Consiliului Judetean Maramures, Gabriel Zetea, au fost agreate o serie de proiecte transfrontaliere comune, care sa fie susținute de ambele parți. Astfel, Mykhaylo…

- Președintele Agenției Naționale pentru Achiziții Publice, Bogdan Pușcaș a raspuns invitației șefului administrației județene, Gabriel Zetea, de a se intalni cu reprezentanți ai instituțiilor subordonate Consiliului Județean Maramureș și cu reprezentanți ai unitaților administrativ – teritoriale pentru…