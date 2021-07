Mesajul premierului pentru români: ”Cel mai important beneficiu pentru cei vaccinați este viața” Premierul Florin Cițu a spus, sambata, referindu-se la numarul tot mai mic de romani care aleg sa se vaccineze, ca cel mai important pentru acestea este ‘viața’. “Cel mai important beneficiu pentru persoanele vaccinate este viața. De aici incepe totul. Ii incurajez pe romani sa mearga sa se vaccineze. Vom vedea daca vom putea include acele tombole sau beneficii. Fiecare soluție va fi prin bugetul de stat”, a spus Florin Cițu. Mesajul vine in contextul in care tot mai puțini romani se vaccineaza. „Daca cineva iți spune nu vreau sa ma vaccinez, nu vreau sa ma testez, dar vreau sa fac de toate și… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

