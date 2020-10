Stiri pe aceeasi tema

- Cateva sute de persoane s-au strans, sambata, in Piața Universitații din Capitala pentru a protesta impotriva purtatului maștii de protecție. Manifestația lor are loc in ziua in care in Romania a atins un nou record al cazurilor noi, 3.517. La protest au participat inclusiv copii, dupa cum se vede in…

- Ieșire dura la adresa președintelui Klaus Iohannis și a premierului Ludovic Orban, dupa ce autoritațile au decis sa puna lacatul pe restaurante, saloane de evenimente și cafenele.Un avocat a rabufnit la adresa mai-marilor țarii, iar mesajul acestuia are mii de distribuiri pe rețelele de socializare.…

- Actul de educație in Romania trece printr-o transformare dificil de anticipat cu doar un an in urma: discutam despre un alt mod de predare și de interacțiune a dascalului cu elevul, despre colegi care trebuie sa colaboreze la distanța, fara a prejudicia oportunitațile lucrului in echipa, despre oameni…

- Premierul Luodvic Orban a transmis un mesaj cu ocazia inceperii noului an scolar.Iata mesajul prim ministrului Ludovic Orban cu ocazia inceperii noului an scolarldquo;Copiii si adolescentii Romaniei incep astazi un an scolar atipic, un adevarat test pentru intreaga societate, avand in vedere prioritatile…

- Ludovic Orban a declarat, luni, ca Guvernul nu poate impune ca regula purtarea maștii de protecție și in casa, completand ca aceasta este o ”prostie”. Anunțul premierului Ludovic Orban: romanii nu vor purta masca de protecție și in casa Ludovic Orban a fost intrebat daca se va ajunge la purtarea maștii…

- Propunerea legislativa, inregistrata joi, 20 august, la Senat, inițiata de un grup de 11 parlamentari, introduce o excepție de la regula aplicata in prezent, potrivit careia servirea in interiorul restaurantelor, cafenelelor și a altor localuri este suspendata, informeaza Mediafax.Cele mai importante…

- Prim-ministrul Ludovic Orban a declarat joi ca autoritatile vor asigura masti de protectie si substante dezinfectante in ziua alegerilor locale pentru cetatenii care se prezinta la urme fara aiba asupra lor aceste materiale sanitare. Orban a participat la doua intalniri de lucru organizate la sediul…

- Guvernul ia in calcul introducerea obligativitatii purtarii mastii si in spatiile libere. Premierul Ludovic Orban a declarat, luni, ca Executivul are in analiza mai multe masuri, precum limitarea programului pentru terase, pentru cluburi, respectarea regulilor de distanțare sociala pe plaje. Seful Executivului…