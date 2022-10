Mesajul premierului Nicolae-Ionel Ciuca cu prilejul inceperii noului an universitar 2022-2023. "Deschiderea noului an universitar reprezinta pentru tinerii care pasesc pragul institutiilor de invatamant superior o etapa noua in formarea lor. Este important pentru ei sa beneficieze de un nivel de studiu performant, asa cum universitatile romanesti au dovedit de-a lungul timpului ca pot oferi, si care sa le deschida perspective realiste in domeniile lor de ... Citeste articolul mai departe pe bistritanews.ro…

Sursa articol: bistritanews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Viitorii marinari, studenții Academiei Navale “Mircea cel Batran”, au participat la festivitatea de deschidere a noului an universitar, organizata luni, 3 octombrie, pe platoul mare din incinta instituției de invațamant.

- Luni, 3 octombrie 2022, in prezența Preasfințitului Parinte Iustin, Episcopul Maramuresului și Satmarului, a avut loc deschiderea noului an universitar 2022-2023, pentru studenții și masteranzii teologi din cadrul Departamentului de Teologie Ortodoxa „Justinian Arhiepiscopul” din cadrul UTCN la Catedrala…

- Premierul Nicolae Ciuca a transmis un mesaj, cu prilejul inceperii noului an universitar 2022-2023. „Ceea ce ne dorim, la nivelul Guvernului, este ca standardele invațamantului romanesc sa țina pasul cu vremurile și sa va ofere cunoașterea de care aveți nevoie pentru a reuși sa va puneți in valoare…

- "Incepe astazi un nou an scolar, moment incarcat cu emotii si sperante atat pentru elevi, cat si pentru dascali si parinti, care, firesc, isi doresc pentru copii cele mai bune conditii de invatamant pentru a le pune in valoare calitatile si a le asigura tuturor sanse egale in viata. Ultimii ani au fost…

- „Dragi elevi, dascali, parinți și bunici, Cea mai mare bogație pe care o poate lasa un parinte copilului sau este educația! A fi educat inseamna și sa-ți iubești patria și valorile naționale (istoria, limba, cultura), iar aceasta este datoria dascalilor! Ziua de azi are o semnificație speciala la nivel…

- In mesajul prilejuit de inceperea noului an școlar 2022-2023, Primarul Sebeșului, Dorin Nistor, a facut o trecere in revista a investițiilor pe care actuala administrație le face in infrastructura școlara din Municipiu, cu scopul imbunatațirii condițiilor de desfașurare a activitaților didactice. De…

- „Ziua Marinei Romane și a Forțelor Navale Romane, sarbatoare a marinarilor militari și civili, a constructorilor navali și a lucratorilor portuari, are valoare de simbol pentru romani, pentru care Marea Neagra, fluviul Dunarea și raurile care brazdeaza intinsul țarii au reprezentat elemente esențiale…

- ”Sarbatorim astazi Aviația și Forțele Aeriene Romane, aducand totodata unomagiu eroilor aviatori cazuți la datorie in lupte pentru apararea țarii sau in misiuniinternaționale la care a participat Romania. Citește și: Gigantul american Microsoft construiește primul sau data center din Romania …