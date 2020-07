Mesajul premierului Ludovic Orban cu ocazia Zilei Naționale a Ambulanței din România “Ziua Naționala a Ambulanței din Romania o marcam anul acesta intr-o perioada de maxima urgența sanitara, in care lupta pentru sanatatea sau chiar viața oamenilor devine mai mult ca oricand o adevarata lupta contra cronometru. Mereu la datorie, gata sa acționeze cu promptitudine și profesionalism atunci cand sunt solicitați sa ofere ajutor oamenilor aflați in suferința, intregul personal operativ din serviciile de ambulanța contribuie zi de zi la salvarea multor vieți. De cateva luni, de cand au aparut și in Romania cazuri de infectare cu noul coronavirus, activitatea serviciilor… Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

Sursa articol si foto: replicahd.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Serviciul Județean de Ambulanța sarbatorește astazi Ziua Naționala a Ambulanței, alaturi de colegi din toata țara. “Societatea de Salvare din București” și alaturi de ea, prima stație de Salvare din Romania au fost inființate pe 28 iulie 1906. Cel „vinovat” de aceasta inițiativa este profesorul Nicolae…

- Pe 28 august incepe campania electorala pentru Alegerile Locale 2020, dar in acest moment este o presiune din ce in ce mai mare pe Guvernul Orban de a amana data alegerilor ținand cont de situați in care se afla Romania in acest moment. Alegeri locale 2020. Ce spune Orban despre amanarea organizarii…

- Presedintele Klaus Iohannis a sustinut, marti, o alocutiune in cadrul receptiei organizate cu prilejul Zilei Nationale a Republicii Franceze. Seful statului a subliniat faptul ca Franta a marcat enorm destinul Romaniei ca natiune si ca stat. ”Sunt convins ca Romania si Franta vor actiona hotarat impreuna…

- Data: 14.06.2020 Mesajul premierului Ludovic Orban cu prilejul implinirii a 140 de ani de relații diplomatice intre Romania și Statele Unite ale Americii “Aniversam astazi 140 de ani de relații diplomatice cu Statele Unite ale Americii, care de-a lungul istoriei noastre au contribuit in momente…

- Premierul Romaniei a transmis un mesaj cu ocazia Zilei Eroilor si a Inaltarii Domnului "Istoria este scrisa acum si de eroi cazuti la datorie in teatrele de operatiuni din diferite zone de conflict ale lumii"ldquo;Astazi, o zi atat de importanta din calendarul crestin ortodox, in care sarbatorim praznicul…

- Ludovic Orban a transmis un mesaj, astazi, cu ocazia Zilei Regalitații! Premierul a vorbit despre momentele istorice din Romania, dar și despre situația cu care ne confruntam in momentul de fața!

- Ludovic Orban a declarat Romania nu a fost pregatita pentru acest pericol. Nu am avut stocuri strategice, materiale, medicamente, structurile de sanatate publica, foarte multe spitale, nu au fost pregatite sa faca fața unor astfel de provocari. El a precizat ca Guvernul a avut o atitudine preventiva…

- Ziua Nationala a Tineretului este sarbatorita in fiecare an, la 2 mai.Proiectul legislativ privind decretarea acestei zile a fost initiat in anul 2004, de catre 15 deputati reprezentand toate formatiunile politice parlamentare. La 5 octombrie 2004, legea a fost adoptata de plenul Camerei Deputatilor,…