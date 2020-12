Stiri pe aceeasi tema

- Prim-ministrul Romaniei, Florin Cițu, le promite romanilor ca, impreuna cu echipa sa, va face totul pentru a relansa economia naționala in 2021. ”Nu lasam pe nimeni in urma și va rog sa aveți incredere in noi”, scrie premierul in mesajul de Anul Nou. In mesajul de Anul Nou, premierul Florin Cițu vorbește…

- Prim-ministrul Romaniei, Florin Cițu, le promite romanilor ca impreuna cu echipa sa va face totul pentru a relansa economia naționala in 2021. Nu lasam pe nimeni in urma și va rog sa aveți incredere in noi, scrie in mesajul de Anul Nou al premierului. In mesajul de Anul Nou, premierul Florin Cițu vorbește…

- CHIȘINAU, 31 dec - Sputnik. Fostul președinte Igor Dodon a plasat un mesaj pe pagina sa de Facebook, adresat cetațenilor țarii la final de an. PSRMIgor Dodon a fost reales președinte al Partidului SocialiștilorEl a menționat ca 2020 a oferit cateva lecții importante de viața - ne-a invațat…

- Premierul desemnat de președintele Klaus Iohannis, Florin Cițu transmite ca miniștri din subordinea sa vor avea obiective clare și ca incearca eficientizarea costurilor generate de pandemia de coronavirus dar și reașezarea economica. „Mulțumesc coaliției de centru dreapta pentru incredere.…

- Kelemen Hunor, președintele UDMR, a transmis, joi, ca a participat joi dimineața la o discuție informala in prezența președintelui Klaus Iohannis, cu liderii PNL și USR PLUS, Ludovic Orban, Dan Barna și Dragoș Tudorache. Discuțiile oficiale incepe sambata.„Astazi dimineața, in prezența președintelui…

- Ediția din acest an a Galei Topul Firmelor doljene ce vizeaza rezultatele anului 2019 s-a desfașurat intr-un cadru inedit. Camera de Comerț și Industrie (CCI) Dolj a organizat evenimentul online, pe platforma ZOOM, din cauza restricțiilor impuse de autoritați in pandemie. Participanții online din partea…

- Ministrul Finanțelor, Florin Cițu, ascunde opiniei publice prabușirea economica pe care Romania a inregistrat-o sub guvernarea liberala. Așa-zisa mare revenire economica in plina pandemie este, de fapt, o mare prabușire. Deputatul PSD Ștefan Mușoiu explica faptul ca Economia nu a crescut, ci, din contra,…

- "Un cadou pentru PSD-iști! Am vazut atat de mult zbucium in tabara socialista dupa mesajul meu de ieri și mi s-a facut mila.Știu sigur ca nu ar trebui, dar astazi ma simt generos.Așadar, care este raspusul la intrebarea "de ce nu prezinta PNL bugetul pe 2021"? Pentru ca este…