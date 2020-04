Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ludovic Orban a adresat, sambata, un mesaj cu ocazia Pastelui catolic si Floriilor ortodoxe, in care indeamna la speranta si afirma ca impreuna vom reusi sa depasim "aceasta cumpana grea din viata noastra". "In aceste vremuri dificile pentru tara noastra si pentru omenire, duminica ne vom…

- Premierul Ludovic Orban a transmis un mesaj cu ocazia Pastelui Catolic si Floriile Ortodoxe.Iata continutul integral al mesajului:In aceste vremuri dificile pentru tara noastra si pentru omenire, duminica ne vom bucura totusi, credinciosi romano catolici, reformati, unitarieni, evanghelici si ortodocsi,…

- Premierul Ludovic Orban a avut vineri dimineața o antalnire cu ministrul sanatații, Nelu Tataru. Principalele declarații ale premierului Orban la finalul intalnirii cu noul ministru al Sanatații, Nelu Tataru: Am ținut sa fiu personal prezent la instalarea in funcție In cadrul ședinței am discutat prioritațile…

- Premierul Ludovic Orban a solicitat ministerului Sanatații, MAI, dar și celorlalți miniștri implicați, o mobilizare mai buna in combaterea raspandirii noului conoronavirus, atat prin intarirea direcțiilor de sanatate publica, pe care „le-a gasit in moarte clinica”, cat și a polițiștilor și jandarnilor,…

- Premierul desemnat Ludovic Orban a declarat, luni, dupa BEX PNL, ca obiectivul partidului este de a fi indeplinite toate procedurile constituționale, astfel incat președintele Klaus Iohannis sa poata dizolva Parlamentul Romaniei, respectiv sa fie deslanșata procedura pentru alegerile parlamentare…

- Guvernul ar putea adopta o ordonanța de urgența pentru organizarea alegerilor anticipate, susțin surse politice. Executivul ar lua aceasta decizie, deoarece in cazul demiterii prin moțiune de cenzura, nu ar mai putea emite OUG pe aceasta tema, fiind un Guvern interimar. Premierul Ludovic Orban a…

- Premierul Ludovic Orban a transmis un mesaj cu ocazia Zilei Internaționale de Comemorare a Victimelor Holocaustului:”Este deja al doilea deceniu in care intreaga lume comemoreaza milioanele de victime ale Holocaustului, intr-un exercițiu necesar de aducere aminte, compasiune și pastrare a…

- Premierul Ludovic Orban afirma, in mesajul de Ziua Unirii Principatelor, ca aceasta zi este un bun prilej de reflectie pentru ceea ce ne dorim ca popor pentru viitor, lasand deoparte diferentele de opinie sau rivalitatile politice, iar ceea ce s-a intamplat in urma cu 161 de ani ”a fost un cumul de…