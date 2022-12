Stiri pe aceeasi tema

- Un jandarm canadian in varsta de 28 de ani a fost ucis la datorie, marți. El a fost impușcat in timp ce investiga o coliziune intre doua autovehicule. Un jandarm din Canada a murit, marți, dupa ce a fost impușcat in timpul serviciului, la aproximativ 100 de kilometri sud de orașul Toronto, a anunțat…

- Premierul Nicolae Ciuca ii indeamna pe romani, in mesajul transmis de Craciun, sa aiba incredere in viitor: „Cred in puterea faptelor bune de a alina in momentele de cumpana și de a schimba vieți in bine”, spune Nicolae Ciuca. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Vehiculele Societatii de Transport Bucuresti (STB) vor circula in zilele de Craciun (25 - 26 decembrie) si de Anul Nou (1 si 2 ianuarie) conform programului unei zile de duminica, a anuntat, vineri, STB, potrivit Agerpres.Potrivit sursei citate, in toata perioada 25 decembrie 2022 - 2 ianuarie 2023,…

- Premierul Nicolae Ciuca a afirmat, duminica, in mesajul transmis de Ziua Minoritatilor Nationale din Romania, ca Guvernul este ferm angajat in eforturile de consolidare a unei societati incluzive, tolerante, a dialogului si pluralismului, iar apararea drepturilor si intereselor minoritatilor nationale,…

- Sunt neințelegeri intre PSD și PNL pe munca depusa de romani. PNL vrea tichete de vacanța platite de stat pentru angajații din mediul privat. Proiectul a ajuns deja pe masa premierului. Parlamentari PNL ii cer premierului Nicolae Ciuca sa acorde tichete de vacanța pentru toți angajații din mediul privat.…

- Danuț Pop, președintele Partidului Ecologist Roman, a transmis un mesaj-manifest adresat romanilor, care se dorește un raspuns in cateva dintre problemele care framanta societatea, dar pare a fi și scheletul unui program electoral. Mesajul, pe alocuri patetic, se dorește unul de impact, care sa revigoreze…

- Mesajul lui Olimpiu Morutan, dupa evolutia stelara din Pisa – Cosenza 3-1. Morutan a reusit o dubla de senzatie in partida cu Cosenza. Olimpiu Morutan a facut cel mai bun meci al sau la Pisa. Romanul a fost ridicat in slavi de presa din Italia dupa ce a reusit doua goluri. Dupa meci, Morutan a […] The…

- Patroana unei florarii din Cluj-Napoca a rabufnit pe Facebook și le-a explicat tuturor ca s-a terminat cu epoca in care funcționa sloganul ”Clientul nostru, stapanul nostru!”.”Am incercat sa ținem pagina cat de impersonala am putut. Astazi facem o excepție. Azi am dat primului client ban pe pagina/site/telefon…