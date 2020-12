Stiri pe aceeasi tema

- Prim-ministrul Romaniei, Florin Cițu, le promite romanilor ca impreuna cu echipa sa va face totul pentru a relansa economia naționala in 2021. Nu lasam pe nimeni in urma și va rog sa aveți incredere in noi, scrie in mesajul de Anul Nou al premierului.

- ”Este nevoie de alegeri parlamentare, ii indemn pe oameni sa-si puna intrebarea: o mai vor pe Renate Weber in fruntea Avocatului Poporului? Daca nu sa facem alegeri, Renate Weber o sa ramana in fruntea Avocatului Poporului si o sa fie in continuare responsabila pentru sesizari la Curtea Constitutionala…

- Inflația nu va crește iar dobanzile vor scadea in perioada urmatoare. Totodata, Romania nu va mai reveni la o blocare masiva a populației in case iar economia nu se va inchide, potriviit ministrului...

- Mesaj arogant și disprețuitor din partea vicepreședintelui PSD, Lia Olguța Vasilescu, la adresa ministrului Muncii, Violeta Alexandru. Vasilescu este deranjata ca ministrul Muncii a spus despre PSD ca legea de marire a pensiilor cu 40% a fost data „din calcul electoral”. „Violeta, PSD a marit cu 76…