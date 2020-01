Stiri pe aceeasi tema

- Principala schimbare facuta de Irina Tanase a fost de a-si schimba culoarea parului. Ea a renuntat la parul saten pe care il cunostea toata lumea si a trecut la un blond deschis, asa cum se poate vedea din selfie-ul facut in masina si postat pe Instagram. Inainte de intrarea in 2020, Irina…

- Presedintele rus, Vladimir Putin, l-a desemnat, miercuri, ca nou premier pe directorul Serviciului Fiscal Federal, Mihail Misustin, relativ necunoscut marelui public, au anuntat agentiile ruse de presa, citand Kremlinul, transmit AFP si dpa.Numirea, care a fost remisa spre aprobare legislativului,…

- De Revelion, Irina Tanase a petrecut trecerea dintre ani intr-un club. Nu a fost singura, insa a fost o petrecere de la care a lipsit chiar iubitul ei, Liviu Dragnea, care este dupa gratii la peninteciarul Rahova.

- Cu puțin timp inaintea Revelionului 2020, Irina Tanase, iubita lui Liviu Dragnea, a postat un mesaj cu talc, in limba engleza. Mesajul a fost preluat dintr-un citat motivațional, atribuit actriței Angelina Jolie, referitor la așteptarile pentru anul 2020.

- Iubita lui Liviu Dragnea, Irina Tanase, a postat duminica un mesaj pe Instagram cu ocazia Zilei Naționale. „Iți mai doresc și imi doresc și mie ca in noul an al existenței tale sa naști speranța! Speranța ca dezbinarea, ura, nervozitatea și lipsa de toleranța existente in societatea romaneasca in…

- Ovidiu Eftimie, jurnalist brașovean și redactor la site-ul Times New Roman, care s-a remarcat deja și ca scriitor, a povestit la ”Maratonul Libertații lui Tetelu” ca a fost dat in judecata de Viorica Dancila și i s-au cerut daune de un milion de euro din cauza unui articol pamflet in care le ironiza…

- Mirela Vaida se poate bucura de o familie cu adevarat numeroasa. Indragita vedeta a devenit mama pentru a treia oara in acest an, iar de curand alaturi de ea s-a mutat și soacra, care se dovedește a fi un ajutor de nadejde. Acum urmeaza un nou pas in viața prezentatoarei: o ședința foto in familia.…

- Dan Barna a avut un mesaj pentru generatia tanara. "Am votat la finalul unui proces la care romanii au inteles care este miza acestor alegeri si care se se implica generatia nascuta dupa 1989. Am venit la vot impreuna cu familia mea, cu parintii mei, cu fratii mei. Mesajul meu este simplu, luati-va…