Mesajul postat de Cristiano Ronaldo imediat dupa ce a semnat contractul colosal cu Al-Nassr pana in 2025 este unul comun cu cel al clubului din Arabia Saudita. Cristiano și clubul arab au parafat un contract istoric valabil pana in 2025. Ronaldo și-a gasit astfel noul club dupa desparțirea cu scandal de Manchester United. Mesajul postat […] The post Mesajul postat de Cristiano Ronaldo imediat dupa ce a semnat contractul colosal cu Al-Nassr appeared first on Antena Sport . The post Mesajul postat de Cristiano Ronaldo imediat dupa ce a semnat contractul colosal cu Al-Nassr first appeared on Money…