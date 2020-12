Stiri pe aceeasi tema

- Un moment total neașteptat a avut loc in finala X Factor, sezonul 9, difuzata vineri seara, 18 decembrie. Adrian Petrache, unul dintre finaliștii serii, a avut parte de o surpriza neplacuta din partea lui Florin Salam, cel alaturi de care ar fi trebuit sa faca un duet. Florin Salam n-a mai ajuns pe…

- Florin Salam este copleșit de emoții pentru marea finala X Factor 2020, unde va canta alaturi in aceasta seara alaturi de nepotul lui, pentru prima data pe aceeași scena. Artistul a oferit un interviu de excepție alaturi de Loredana Groza și Adrian Petrache.

- Florin Dumitrescu este printre cei mai mari susținatori ai lui Adrian Petrache in finala show-ului X Factor. Juratul de la Chefi la cuțite i-a transmis nepotului lui Florin Salam un mesaj incurajator pe rețelele de socializare.

- Finala "X Factor" va avea loc vineri, 18 decembrie, iar concurentii si antrenorii au muncit pentru ca momentele care vor fi prezentate pe scena show-ului de la Antena 1 sa fie unele cu adevarat spectaculoase.

- Bucurie de nedescris in familia lui Florin Salam, dupa ce Adrian Petrache s-a calificat in marea finala ”X Factor Romania 2020”! Betty Salam iși susține verișorul! Ce mesaj i-a scris artista tanarului, dupa marea veste? Nepotul manelistului a fost primul care s-a calificat in finala concursului!

- Bucurie de nedescris in familia lui Florin Salam! Adrian Petrache, nepotul celebrului manelist, s-a calificat in marea finala ”X Factor 2020”, sezonul 9! Concurentul, moment emoționant alături de frații săi pe scenă! Jurații au fost impresionați!

- Adrian Petrache i-a innebunit pe jurații de la ”X Factor”. Nepotul lui Florin Salam a obținut patru de ”DA” și a trecut direct in bootcamp. Nu doar momentul sau a facut senzație, ci și ochii albaștri care au pus pe jar inimile tuturor domnișoarelor! Primele declarații ale tanarului, dupa ce a facut…