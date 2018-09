MESAJUL POLITIEI ROMANE, LA INCEPUTUL ANULUI SOLAR 2018 - 2019. Suntem intr-un moment emotionant, un moment in care, dupa o bine-meritata vacanta, copiii se gandesc ca vor ajunge intr-un loc care le ofera o lume a cunoasterii, a experientelor, chiar daca de astazi vin diminetile in care se vor trezi mai devreme. Pentru unii, este o prima experienta, un inceput de drum, o ocazie de a intalni noi colegi sau prieteni. Pentru alt ... Citeste articolul mai departe pe bistritanews.ro…

Sursa articol: bistritanews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Viorica Dancila, care s-a remarcat de-a lungul mandatului sau prin numarul mare de gafe și greșeli de exprimare, nu s-a limitat la un mesaj simplu la începutul anului școlar și a "comis-o" din nou.

- Septembrie reprezinta pentru noi toți un nou inceput: un nou an școlar, un nou anotimp, un nou bilanț al rezultatelor care au adus școlii valcene un parcurs de excepție in invațamantul romanesc. Suntem cu toții emoționați, mici și mari, pentru ca in inimile noastre vibreaza bucuria, curajul și speranța…

- Prezentatoarea Rachel Bland de la BBC Radio 5 și BBC News a primit o veste groaznica. Ea mai are doar cateva zile de trait, dupa ce a dus o lupta crancena, timp de doi ani, cu un cancer de san. Ea a facut publica vestea pe rețelele sociale, luni. Femeia in varsta de 40 de […] The post Mesajul sfașietor…

- Ghinea Florin Nicolae, zis „Ghenosu”, aflat pe lista celor mai urmarite persoane din Romania, a fost reținut de poliția britanica, in Londra. Se va urma toate procedurile legale și va fi predat Poliției Romane. Ghenosu a disparut in luna mai, in timpul unor descinderi ale DIICOT la locuinta sa,…

- De câti politisti este nevoie sa explice de ce soferul anti-PSD cu masina înmatriculata în Suedia ar fi încalcat legea în România? De trei... si niciunul prea convingator.

- Se inmulțesc momentele politice la concertele susținute de artiști in Romania. Sambata seara, inainte de un concert pe litoral, Tudor Chirila a ținut un discurs publicului in care a cerut sa semneze pentru campania USR „Fara penali in funcții publice”.

- Ministerul Afacerilor Interne a postat pe pagina de Facebook un mesaj foarte cool pentru festivalierii de la Electric Castle. Polițiștii incearca astfel sa se asigure ca la festivalul de la Bonțida te vei simți invincibil doar purtand cizme și pelerina de ploaie și vei sta departe de substanțele interzise.…

- Concentrarea creditelor de nevoi personale de consum se face, in special, in zonele sarace si in zona de sud. Pentru a creste venitul trebuie sa finantam productivitatea, ca mai apoi sa vorbim despre relatia cu banca si de intesitatea de dezvoltare a digitalizarii. Eu caut soluti de stimulare.…