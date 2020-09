Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce a inregistrat un succes urias cu piesa "Inoata Chelutu, iata ca lucrurile merg din ce in ce mai bine in viata lui Dorian Popa. Mesajul sau postat pe contul de Instagram a generat reactii imediate ale fanilor sai.Constanteanul Dorian Popa a dat o veste mare fanilor sai pe pagina sa oficiala de…

- Iulia Vantur, 39 de ani, a fost nevoita sa invețe cantece indiene, precum și tradițiile care se respecta in acea zona, pentru a fi acceptata de familia lui Salman Khgan, scrie Ciao!. Iulia Vantur va avea un rol in producția viitoare a lui Salman Khan, "Kabhi Eid Kabhi Diwali". Romanca a mai…

- S-a aflat motivul pentru care Iulia Vantur nu vrea sa se marite cu Salman Khan, dupa ce aceștia au decis sa locuiasca impreuna, in India. Romanca și-a schimbat parerea in ceea ce privește casatoria.

- Romanca noastra plecata peste mari și țari in India, acolo unde are o cariera in film și muzica și sta alaturi de Salman Khan, starul filmelor de la Bollywood, implinește pe 24 iulie frumoasa varsta de 40 de ani. Tabu va spune cum s-a facut remarcata Iulia Vantur in India, acolo unde are o relație...…

- “Romania s-a alaturat eforturilor internationale de mentinere a pacii, s-a implicat direct in operatiuni de sprijin, de stabilizare si reconstructie in zonele de conflict si s-a angajat in lupta impotriva terorismului international. Aviatorii militari romani sunt parte integranta a acestor eforturi,…

- Ricardo Grigore (21 de ani) a oferit momente emotionante la finalul partidei Dinamo – FCSB 0-3, din turul semifinalelor Cupei Romaniei. Mesajul lui Gigi Becali pentru Ricardo Grigore Fundasul dinamovist a cedat nervos la microfonul Digi Sport si a izbucnit in lacrimi, dupa umilinta suferita. Imaginile…

- Aflata in India, la Salman Khan, departe de familia ei, romnca noastra nu a uitat ca este ziua tatalui ei, care și-a sarbatorit ziua de naștere. Astfel ca Iulia Vantur a publicat un mesaj pe rețelele de socializare și astfel au aflat și fanii ei de pretutindeni ca este ziua parintelui ei. Iar linga…

- Aflata in India, la Salman Khan, departe de familia ei, romnca noastra nu a uitat ca este ziua tatalui ei, care și-a sarbatorit ziua de naștere. Astfel ca Iulia Vantur a publicat un mesaj pe rețelele de socializare și astfel au aflat și fanii ei de pretutindeni ca este ziua parintelui ei. Iar linga…