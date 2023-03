Mesajul plin de durere al sotiei preotului decedat la Constanta. Drum lin spre cer dragostea mea! Vei ramane vesnic in sufletul meu! “

Stiri pe aceeasi tema

- “Grupul Arieseni pierde unul dintre cei mai cunoscuti mesteșugari in prelucratul tulnicelor si a donitilor, specifice zonei Arieseni si totodata Director al Muzeului Etnografic Patrahaitesti-Arieseni-Alba, Aurel Mocan. Sincere condoleante familiei si Dumnezeu sa-l ierte si sa-i dea Odihna Veșnica!”,…

- Soția preotului incearca sa-l transfere la o unitate spitaliceasca din Capitala. Parintele Moroșanu a fost foarte afectat dupa ce a fost inlocuit de curand din funcțiile administrative deținute in cadrul Arhiepiscopiei Tomisului, scrie obiectivdesuceava.ro.”Incercam de trei zile sa facem transferul…

- Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, a declarat intr-o emisiune ca „principiul iubirii este ca orice este posibil”, informeaza Le Figaro, cu privire la relația pe care o are cu soția sa mai in varsta cu 24 de ani decat el. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Pe rețelele de socializare, deputatul Dumitru Focșa a recunoscut ca și-ar fi lovit soția. Acesta spune insa ca de vina pentru reacția sa ar fi totcmai gelozia femeii, care l-ar fiacuzat ca are o relație cu o alta femeie, cu mult mai tanara decat el, o alta membra.Pe rețelele de socializare, susținatorii…

- Georgian Nartea, tatal a trei copilasi s a stins din viata in timp ce astepta la semafor in Tomis 3 sa isi poata continua drumul. La doar 39 de ani, barbatul, angajat al unei firme de curierat a decedat in ciuda eforturilor depuse de cadrele medoicale chemate in ajutor. Martor la toate acestea a fost…

- Un incident petrecut intr-un mall din Constanța in penultima zi a anului 2022 a fost povestit de o doctorița originara din Buzau, Denisa Olteanu, medic rezident ORL la Spitalul Județean din Constanța. Medicul a incercat sa salveze un copil, care nu mai putea sa respire, dupa ce s-ar fi inecat cu mancare.…

- Barbatul de 39 de ani decedat in trafic in timp ce astepta la semafor avea 39 de ani si era din localitatea Biruinta, comuna Topraisar, judetul Constanta. Era angajat al unei firme de curierat, iar in momentul tragediei era in masina cu copilul sau de 10 ani. Georgian N s a stins din viata cu toate…

- Cornel Șfaițer, președintele echipei Poli Iași, trece prin momente extrem de grele. Soția sa, Daniela, a murit duminica, la varsta de 57 de ani. Acesteia i s-a facut rau, iar Cornel Șfaițer a chemat ambulanța. Echipajul venit la fața locului nu a mai putut face nimic pentru soția oficialului de la Poli…