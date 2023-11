Stiri pe aceeasi tema

- Dan Negru este una dintre cele mai cunoscute figuri din lumea televiziunii romanești, dar fanii sai nu tiu prea multe date personale. De exemplu, puțini sunt cei care știu cați copii are Dan Negru. In acest articol, vom dezvalui detalii despre familia sa și numarul de copii pe care ii are. Cați copii…

- Estavana Polman (31 de ani), handbalista la Rapid și iubita fostului mare fotbalist Rafael van der Vaart (40), a vorbit despre o posibila implicare a olandezului in fotbalul romanesc. In aceste momente, Rafael van der Vaart locuiește in Romania, alaturi de Estavana, care joaca handbal la CS Rapid. Ex-fotbalistul…

- Un barbat de 94 de ani a fost salvat din incendiul care i-a cuprins locuinta de politistii care au spart usa si au intrat in locuinta. Incendiul a avut loc intr-un imobil din Sectorul 3, unde barbatul era semiconstient, intoxicat cu monoxid de carbon.

- Documentarul „The Genius of Gianni Versace Alive”, creat de Salvatore Zannino despre viața marelui creator de moda, va fi lansat in Romania, pe 12 octombrie. Staruri de prima mana de peste Ocean vor fi prezente pe covorul roșu, la București, noteaza click.ro. „The Genius of Gianni Versace Alive”, documentarul…

- La data de 17 septembrie 2000, marele actor Dem Radulescu se stingea fulgerator din viața, la Campina, in urma unui infarct. A lasat teatrul, cinematografia și televiziunea mai goale ca niciodata, cu doar 4 zile inainte de a implini 69 de ani. Ce mesaj a lasat pentru fata lui. Dem Radulescu s-a stins…

- Mircea Radu a oferit detalii inedite despre viața de familie. Decenii in șir sex-simbol al televiziunii de la noi, Mircea Radu (54 de ani) a fost multa vreme un burlac convins. Atat de convins incat, in ciuda atenției feminine evidente, a ales sa se casatoreasca de abia in 2012, dupa o relație discreta…

- O chelnerița a postat online fotografia unei note de plata din restaurantul unde lucreaza, pe care se vede mesajul lasat de soției unui client.Un cuplu a luat masa la un restaurant din SUA, iar la final a venit și nota de plata: 32,76 de dolari. La rubrica ”bacșiș”, soția a lasat un mesaj care a starnit…

- Tanarul care a intrat in plin cu mașina intr-un grup de oameni la 2 Mai, accident soldat cu doi morți, se numește Vlad Pascu și este din București. Acesta provine dintr-o familie instarita și are cu o pasiune declarata pe rețelele sociale pentru mașinile puternice, au declarat pentru Digi24 surse din…