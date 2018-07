Stiri pe aceeasi tema

- Daneza Caroline Wozniacki si americanca Sloane Stephens sunt singurele care pot ameninta, prin rezultatele de la Wimbledon, al treilea turneu de Mare Slem al anului, pozitia de lider al clasamentului mondial al jucatoarelor profesioniste de tenis (WTA) detinuta de romanca Simona Halep. …

- Simona spune ca va aborda relaxata turneul de la Wimbledon, al treilea grand slam al anului, competitie in care Romania are la start nu mai putin de opt reprezentante. Inaintea partidelor oficiale de la All England Club, Halep, care o va intalni marti pe japoneza Kurumi Nara, a declarat ca se se simte…

- Numarul unu mondial in tenisul feminin, romanca Simona Halep, va juca impotriva japonezei Kurumi Nara in prima runda a turneului de la Wimbledon, al treilea de Mare Slem al anului, potrivit tragerii la sorti care a avut loc vineri. Halep (26 ani), campioana de la Roland Garros si principala favorita…

- Simona Halep a mers la Wimbledon cu 10 zile înainte de începerea turneului, iar sportiva își propune sa câștige al doilea turneu de Grand Slam din acest an.Momentan, numarul 1 mondial este relaxata și a început antrenamentele postând un mesaj amuzant.„Salutare,…

- Simona Halep se afla deja la Londra, acolo unde pregatește turneul de la Wimbledon, cel de-al treilea turneu de Mare Șlem al anului. In cursul zilei de azi, deținatoarea titlului a efectuat primul antrenament pe iarba din acest an. Simona trebuia sa joace la Eastbourne, dar a ales sa se retraga din…

- Darren Cahill (52 de ani), antrenorul Simonei Halep (26 de ani, 1 WTA), e mulțumit de zvonurile conform carora Serena Williams (36 de ani, 449 WTA) ar putea beneficia de un loc superior pe lista capilor de serie de la Wimbledon. Directorul turneului de la Wimbledon, Richard Lewis, a declarat ca Serena…

- Simona Halep conduce detasat in clasamentul WTA, dar risca sa nu fie favorita principala la turneul de la Wimbledon. Organizatorii britanici ii pregatesc un mare favor Serenei Williams si au dat de inteles ca exista posibilitatea ca americanca sa ii ia Simonei statutul de cap de serie numarul 1.…