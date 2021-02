Stiri pe aceeasi tema

- Andreea Balan a avut parte de cea mai frumoasa declarație din partea iubitului ei, Tiberiu Argint. Ce mesaj a primit faimoasa artista de la barbatul care i-a readus zambetul pe buze, dupa divorțul de actorul George Burcea. Fratele prezentatoarei Sonia Argint a recunoscut tot, iar fanii sunt in extaz.…

- Edward Sanda și Cleopatra Stratan formeaza un cuplu de unan, iar artistul și-a cerut deja iubita in casatorie. In ziua in care și-auaniversat relația, Edward a postat un mesaj emoționant pe contul desocializare. „1 an de cand ti-am spus ca TU ești unica in lumea asta și ca ești fata alaturi de care…

- Andreea Balan o susține la ”Survivor Romania” pe amica sa, Elena Marin, dupa ce colegul Zannidache a acuzat-o ca iși inșala logodnicul. Mesajul de imbarbatare. Andreea Balan și Elena Marin impart zece ani de prietenie. Cantareața s-a poziționat de partea faimoasei in scandalul de infidelitate care a…

- Andreea Balan se pare ca, intr-un final, și-ar fi gasit jumatatea, sau cel puțin așa pare. Dupa desparțirea cu scantei de George Burcea, Andreea și-a gasit liniștea in brațele lui Tiberiu Argint. In ultima vreme, apropiații vedetei spun, ca se tot gandesc la o posibila casnicie. Sa sune clopotele pentru…

- Andreea Balan a scapat de ghinion. Dupa ce s-a desparțit de George Burcea, apoi a infruntat unele probleme de sanatate, de sarbatori, norocul pare ca i-a suras. Cantareața a petrecut Craciunul in sanul familiei noului partener, Tiberiu Argint. Fetițele sale s-au jucat cu sora barbatului, prezența, de…

- Relația dintre Andreea Balan și Tiberiu Argint merge din ce in ce mai bine. Deși divorțul de George Burcea nu s-a pronunțat inca, fiacare dintre ei și-au regasit liniștea alaturi de altcineva. Artista a postat pe Instagram o imagine cu iubitul ei, insa, fara a-I arata acestuia chipul, semn ca prefera…

- Timp de șase ani, din 2004 pana in 2010, Amalia Nastase (44 de ani) a fost casatorit cu fostul jucator de tenis Ilie Nastase (74 de ani). Impreuna au doi copii, doua fiice, Alessia (16 ani) și Emma (13 ani). Din anul 2010, Amalia formeaza un cuplu cu Razvan Vasilescu (40 de ani) alaturi de care, in…

- Mesajele nu pot fi trimise sau sunt trimise cu intarziere si nu este posibila nici descarcarea de clipuri si fotografii. Potrivit site-ului DownDetector, aplicatia de mesageria nu functioneaza in parti din Asia, Europa, Australia si America de Nord. Au fost primite peste 2.400 de reclamatii pe minut…