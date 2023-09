Stiri pe aceeasi tema

- Fostul administrator special al lui Dinamo, Vlad Iacob, a ținut sa transmita felicitari administratorului judiciar, Razvan Zavaleanu, și spune ca acum sunt „premise pentru finanțarea necesara reconstrucție clubului”. Planul de reorganizare modificat al lui Dinamo a fost aprobat azi de judecatorul sindic,…

- Veste senzaționala pentru Dinamo. Noul plan de reorganizare a fost aprobat de judecatorul sindic, iar in urma acestei decizii clubul scapa de o datorie de cateva milioane de euro. Șefii lui Dinamo anunța ca echipa din Ștefan cel Mare va intra intr-o noua era, dar și data la care ar putea sa scape de…

- Conducerea lui Dinamo spera ca judecatorul sindic sa aprobe planul de reorganizare modificat la termenul din 4 septembrie, dar roș-albii au din nou mari emoții. Oficialii gruparii aflate in insolvența din iunie 2021 nu au platit salariaților inscriși la masa credala sumele prevazute in planul de reorganizare,…

- Dinamo - Petrolul in etapa #3 din Superliga » Ambele galerii au protestat in startul partidei. PCH n-a cantat vreme de 5 minute și a afișat mesajul: „Așa ne vreți?”. Fanii „cainilor” au acuzat conducerea ca i-a dat in primire la Jandarmerie in legatura cu materialele pirotehnice confiscate de autoritați…

- Cornel Dinu a decis sa se retraga de la Dinamo. Fostul internațional avea un pachet simbolic de acțiuni la clubul de fotbal pe care a decis sa il doneze. „Procurorul” a vrut sa arate prin acest gest ca nu susține politica actualilor acționari, care au facut multe promisiuni, dar nu au realizat mai nimic,…

- Curtea de Apel București intra in greva de miercuri, iar cei de la Dinamo nu știu daca speța lor de vineri, 23 iunie, amanata oricum de mai multe ori, se va mai judeca la ziua și ora stabilita. Pregatindu-se in paralel de sezonul competițional și de posibilitatea de a promova un nou sistem de finanțare,…

- Andrei Nicolescu, acționar majoritar la Dinamo prin compania Red&White, a dat detalii despre mai multe subiecte importante, incepand cu campania de crowdfunding lansata azi și continuand cu planul de reorganizare, la care ar trebui primita decizia luni. Președintele „cainilor” spune ca acțiunile in…

- Dinamo a primit motivarea deciziei anunțate de judecatorului sindic, la 25 mai, de a repune cauza pe rol cu privire la cererea de confirmare a modificarii planului de reorganizare, la termenul din 19 iunie. Instanța i-a cerut administratorului judiciar Razvan Zavaleanu sa explice de ce in strategia…