Stiri pe aceeasi tema

- O suta de kilometri parcursi in carje in Arctica: un atlet libanez cu paralizie motorie va merge in arhipelagul norvegian Svalbard unde va depune o carte a papei Francisc pentru a atrage un semnal de alarma privind incalzirea globala, relateaza AFP. Michael Haddad, care se deplaseaza cu ajutorul…

- Presedintele rus Vladimir Putin i-a trimis vineri o telegrama de felicitare papei Francisc in care afirma ca doreste sa conlucreze cu acesta pentru 'a apara drepturile si interesele crestinilor', in pline negocieri legate de organizarea unei intalniri intre suveranul pontif si capul Bisericii ortodoxe…

- Secretarul de stat american, Antony Blinken, felicita, in numele Statelor Unite ale Americii, poporul roman cu ocazia sarbatoririi Zilei Nationale, aniversarea Marii Uniri. Mesajul vine in contextul in care Pentagonul a anuntat ca a decis modul in care vor fi dislocate trupele americane in afara granitelor,…

- Potrivit Comisiei Europene, au fost publicate rezultatele indicelui economiei si societatii digitale (DESI) 2021, care urmareste progresele inregistrate in statele membre ale UE in ceea ce priveste competitivitatea digitala in domenii precum capitalul uman, conectivitatea in banda larga, integrarea…

- Un baietel a atras toate privirile in timpul audientei de miercuri a papei Francisc primind un loc pe scaunul de langa suveranul pontif si o boneta papala drept rasplata pentru staruinta de care a dat dovada dupa ce s-a urcat pe scena.

- Deputatul PNL de Suceava Ioan Balan a dorit sa transmita un mesaj de solidaritate și de incurajare pentru toți dascalii din Romania. Mesajul vine pe 5 octombrie, Ziua Mondiala a Educației, care se sarbatorește de peste doua decenii. "Este o zi in care toate națiunile iși arata recunoștința ...

- Ziua Mondiala a Educatiei și a Profesorilor este marcata in fiecare an la 5 octombrie. Cu aceasta ocazie oficialii de stat din țara au venit cu mesaje de felicitare. Ministrul Educației și Cercetarii, Anatolie Topala, a venit cu un mesaj de felicitare dascalilor din Republica Moldova, noteaza Noi.md…

- Mesajul primarului Mioveniului, Ion Georgescu, de Ziua Mondiala a Educației: ”Ziua de 5 octombrie este desemnata, pe plan mondial, sarbatoarea profesionala a cadrului didactic sau Ziua Mondiala a Educatiei. Aceasta sarbatoare nu are rolul de a omagia doar munca profesorilor si a dascalilor, ci trebuie…