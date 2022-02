Mesajul Papei Francisc în contextul atacului asupra Ucrainei Papa Francisc deplange miercuri „scenarii tot mai alarmante” care se profileaza in Ucraina si care ameninta „pacea tuturor”. „Am o mare durere in suflet in fata agravarii situatiei in Ucraina. In pofida eforturilor diplomatice din ultimele saptamani, se deschid scenarii tot mai alarmante. La fel ca mine, multa lume este nelinistita si ingrjorata”, a declarat Suveranul Pontif, potrivit AFP. „Ma rog pentru toate partile implicate, pentru ca ele sa se abtina de la orice actiune care ar putea provoca si mai multa suferinta populatiilor, prin destabilizarea coabitarii intre natiuni si prin discreditatea… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

