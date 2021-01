Stiri pe aceeasi tema

- O ceremonie tradiționala în cadrul careia papa Francisc urma sa boteze mai mulți bebeluși în Capela Sixtina a fost anulata anul acesta din cauza restricțiilor legate de coronavirus, a anunțat marți Vaticanul, potrivit Reuters.Ceremonia la care urmau sa participe zeci de bebeluși,…

- IPS Teodosie a oficiat joi noaptea, incepand cu ora 23.15, slujba de Te Deum pentru multumire si pentru binecuvantare a Noului An calendaristic la Catedrala Arhiepiscopala din Constanta, atunci cand oamenii au voie sa iasa din casa doar cu declaratie pe propria raspundere. La liturghie au participat…

- Papa Francisc anuntat in mesajul sau de Anul Nou, ca 2021 "va fi un an bun", daca oamenii vor avea grija unii de altii si a subliniat ca, pe langa un vaccin impotriva noului coronavirus, omenirea are nevoie de "un vaccin pentru suflet", relateaza EFE. "Nu conteaza cate persoane cunoastem, daca nu ne…

- In sluja ținuta aseara, in Ajunul Craciunului, Papa Francisc a transmis tuturor cat de important este sa avem grija unii de altii si sa nu uitam ca fiecare dintre noi este manifestarea unui miracol, transmite tvr . In Ajunul Craciunului, in Italia clopotele au sunat mai devreme decat de obicei. Slujbele…

- Papa Francisc a cerut sambata tuturor tarilor sa depuna eforturi pentru a ajunge la zero emisii de carbon in perioada urmatoare si s-a angajat ca Vaticanul - cel mai mic stat suveran din lume - sa atinga acest obiectiv pana in anul 2050, informeaza Reuters. Suveranul pontif, care sprijina…

- Conform calendarului Sarbatorilor de la sfarsitul anului, publicat astazi, Papa Francisc si-a devansat cu doua ore ”slujba de la miezul noptii” de Craciun, pentru a se adapta interdictiei de circulatie pe timpul noptii aflate in vigoare in Italia, relateaza AFP, citata de news.ro . Papa Francisc va…

- Vladimir Gaitan a murit marți, 10 noiembrie, lasand insufletul celor care l-au cunoscut, o durere imensa. Fiica actorului, Gloria, atransmis un mesaj, pe pagina de Facebook a Teatrului de Comedie, acolo unde aoferit și detalii despre inmormantare. „Tata s-a stins din viata acasa, alaturi de familie,…

- Papa Francisc i-a îndemnat duminica pe credinciosi, de rugaciunea Angelus, sa-si îndeplineasca datoria de cetateni si sa-si plateasca darile catre stat, relateaza EFE, citata de Agerpres."Platirea impozitelor este o datorie a cetatenilor, alaturi de respectarea legilor statului",…