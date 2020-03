Organizația Mondiala a Sanatații anunta ca 210.000 oameni sunt bolnavi de COVID-19 și 9.000 de oameni au murit din cauza virusului. „Nu sunteti invincibili”, este mesajul OMS pentru tineri. Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) ii avertizeaza pe tineri sa nu se considere invincibili, in contextul in care numarul imbolnavirilor de COVID-19 a ajuns la 210.000. […] Citește Mesajul Organizației Mondiale a Sanatații pentru tineri: „Nu sunteți invincibili in fața coronavirusului” in Alba24 .