Șeful Organizației Mondiale a Sanatații (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus a avertizat vineri, tinerii ca nu sunt „invincibili” in fața pandemiei de coronavirus și ca se pot imbolnavi foarte grav sau chiar pot muri. Directorul general al OMS a spus ca date din multe tari arata in mod clar ca persoanele cu varste de sub 50 de ani formeaza o parte semnificativa dintre pacientii care necesita spitalizare și le-a cerut tinerilor sa-si limiteze viata sociala pentru a se proteja și pentru a proteja și persoanele cele mai fragile „Astazi am un mesaj pentru tineri: nu sunteți invincibili. Acest virus va…