Stiri pe aceeasi tema

- Vestea tragica despre moartea lui Petrica Mațu Stoian a șocat pe toata lumea. Artiștii sunt indurerați de pierderea cantarețului de muzica populara. Maria Constantin a postat un mesaj dureros pe rețelele de socializare cu privirea la moartea subita a interpretului.

- In aceasta seara, in jurul orei 20:30, celebrul Petrica Mațu Stoian a decedat intr-un spital din Reșița, dupa unele complicații post-covid. Vestea morții a venit ca un șoc pentru cei apropiați, avand in vedere ca in urma cu doua zile fusese alaturi de colegii de breasla la filmari pentru Revelionul…

- Vestea tragica despre moartea interpretului de muzica populara a inmarmurit pe toata lumea mai ales pe cei care nu cu mult timp in urma s-au intalnit cu marele artist. Mirela Vaida este cea care a facut marturisiri dureroase despre pierderea solistului. Iata cum a fost surprins in urma cu trei zile!

- Vestea ca Petrica Mațu Stoian a decedat a venit ca un trasnet pentru intreaga țara, caci de-a lungul carierei sale artistice, interpretul de muzica populara s-a facut extrem de placut in randul romanilor. Insa acum venim cu detalii despre moartea subita a vedetei chiar de la directorul Spitalului de…

- Au trecut 6 luni de la moartea lui Gabi Lunca, iar fiicele sale nu au facut un parastas așa cum se aștepta toata lumea. Estera Onoriu, una dintre fiicele regretatei artiste, a dezvaluit motivul pentru care nu au ținut cont de acest obicei. Gabi Lunca a murit la 82 de ani , in luna aprilie a acestui…

- Teatrul Apollo111 anunța DISCO ’89, o serie de spectacole care prezinta mai multe viziuni asupra vieții și morții uneia dintre cele mai populare artiste din Romania comunista: Mihaela Runceanu. Catinca...

- Cornel Palade și Romica Țociu formeaza de ani buni cel mai iubit cuplu de comedianți. In ultima vreme insa, cei doi nu au mai fost vazuți impreuna in emisiuni sau spectacole, fapt care a dat apa la moara speculațiilor cum ca aceștia s-ar fi certat, noteaza click.ro. Romica Țociu a ținut sa lamueasca…

- Siti Sarah Raisuddin, insarcinata in opt luni, a fost pusa in coma indusa pentru ca bebelușul ei sa poata fi adus pe lume prin intervenție chirurgicala, deoarece avea un nivel scazut de oxigen.Copilul a fost salvat, deși nu a apucat sa il țina in brațe. Soțul ei a spus ca a avut un ultim apel video…