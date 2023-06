Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a multumit trupelor sale pentru castigurile teritoriale pe care le revendica in apropierea orasului devastat Bahmut din estul tarii, ironizand reactia „isterica” a Moscovei care sustine ca a respins atacuri de amploare, noteaza AFP. „Vedem cat de isteric reactioneaza…

- Armata ucraineana efectueaza mai multe ”acțiuni ofensive” in zona orasului Bahmut, care este ocupat de trupele ruse, a anuntat pe canalul sau de Telegram ministrul adjunct al apararii ucrainean Hanna Malyar, relateaza DPA, potrivit agerpres.ro . Malyar a spus ca fortele armate ucrainene au preluat cateva…

- Liderul mercenarilor rusi Evgheni Prigojin a declarat luni ca fortele ucrainene au recucerit o parte din asezarea Berhivka, aflata la nord de Bahmut, in estul Ucrainei, calificand aceasta pierdere teritoriala rusa drept o "rusine", relateaza Reuters, informeaza News.ro.Militia privata Wagner a lui…

- Liderul grupului de mercenari Wagner, Evgheni Prigojin, a anuntat sambata ca fortele ruse controleaza in intregime orasul Bahmut din estul Ucrainei, regiunea uneia din cele mai sangeroase batalii de cand Rusia a invadat Ucraina. La randul sau, Kievul a dezmințit informațiile.

- Seful grupului paramilitar Wagner i-a acuzat marti pe militari din armata regulata a Rusiei ca au fugit de pe pozitiile lor din Bahmut, epicentrul luptelor in estul Ucrainei, si a acuzat statul rus ca este incapabil sa apere Rusia, informeaza AFP."Astazi (marti), una dintre unitatile Ministerului…

- Procurorii rusi au pus-o sub acuzare oficial, marti, pe Daria Trepova pentru infractiuni de terorism in legatura cu uciderea recenta a bloggerului militar Vladen Tatarski la Sankt Petersburg. Tatarski si-a pierdut viata in explozia produsa duminica intr-o cafenea din Sankt Petersburg ce apartine liderului…

- Fortele ruse utilizeaza zilnic aproximativ 20 de bombe aeriene ghidate ‘cu planare’ (glide bomb, in engleza) pe intreaga linie a frontului, pentru a nu-si trimite avioanele in zona in care pot fi lovite de apararea antiaeriana ucraineana, a declarat marti un purtator de cuvant al Fortelor aeriene ucrainene,…

- Kievul neaga informațiile anunțate de șeful Wagner, Evgheni Prigojin, și afirma ca forțele ruse sunt „foarte departe” de capturarea orașului estic Bahmut, iar luptele continua in jurul cladirii administrative pe care grupul de mercenari a anunțat ca a ridicat steagul rus, relateaza Reuters . Serhiy…