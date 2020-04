Mesajul ministrului Vela cu referire la ziua de 1 mai

Dupa ce a trecut in revista prevederile noii Ordonanțe militare, cea cu numarul 10, in care sunt prevazute masuri de prevenire a raspandirii COVID-19, Marcel Vela a adus in prima faza discuție mult-așteptatele decizii de relaxare a restricțiilor impuse de autoritați tocmai pentru a se limita raspandirea infectarilor cu noul coronavirus la nivel național. “Relaxarea […]