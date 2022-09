Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Educației: Parinții vor avea acces in unitațile de invațamant la festivitațile de deschidere a noului an școlar Ministrul Educației: Parinții vor avea acces in unitațile de invațamant la festivitațile de deschidere a noului an școlar Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, a anunțat faptul ca…

- Ministrul educației, Sorin Cimpeanu, a precizat, vineri, pe Facebook, ca informatia potrivit careia ministerul pe care-l conduce a emis o decizie restrictiva privind participarea parinților la festivitațile care marcheaza inceperea noului an școlar este falsa. Noul an școlar va incepe luni, 5 septembrie.„Parintii…

- Premierul a avut mai multe observații inainte de inceperea anului școlar 2022-2023. „Exista, din pacate, o stare prin care inceperea anului de invatamant ne ia prin surprindere”, a susținut Ciuca.

- A inceput numaratoarea inversa pana la deschiderea noului an școlar, iar pregatirile și controalele de funcționare in siguranța a unitaților de invațamant sunt in plina desfașurare. In urma cu puțin timp, ministrul Afacerilor Interne a avertizat asupra situației „sensibile” in care se afla aproape 4000…

- Cu mai puțin de doua saptamani ramase pana la startul noului an școlar, rastimp in care parinții cumpara rechizite și ghiozdane pentru copiii lor, pentru ca elevii sa fie pregatiți de inceputul cursurilor, nu sunt puțini cei care se intreaba daca se va purta masca de protecție in incinta unitaților…

- 4.152 de profesori necalificati se afla in sistemul de invatamant romanesc in anul scolar 2021-2022. Numarul acestora a crescut semnificativ fata de anul precedent. Scolile au facut angajari de persoane necalificate sau fara pregatire pentru postul pe care il ocupa. „Stiti ca in momentul de fata – anul…

- In anul școlar 2021-2022, localul Școlii Gimnaziale „Anghel Saligny” Focșani a cunoscut un proces de reabilitare termicaː „Creșterea performanței energetice la Școala Gimnaziala «Anghel Saligny» Focșani”. Proiectul se finalizeaza in acest an, are o valoare de 3.188.135,12 lei inclusiv TVA și a cuprins…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a declarat, marti, ca la rezultatele bune inregistrate la Evaluarea nationala si Bacalaureat au contribuit si parintii care au asigurat pregatirea propriilor copii prin meditatii. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe…