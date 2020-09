Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Luodvic Orban a transmis un mesaj cu ocazia inceperii noului an scolar.Iata mesajul prim ministrului Ludovic Orban cu ocazia inceperii noului an scolarldquo;Copiii si adolescentii Romaniei incep astazi un an scolar atipic, un adevarat test pentru intreaga societate, avand in vedere prioritatile…

- "Trebuie sa recunoastem ca, in atatia ani de zile, desi am avut suspendate cursurile si cate trei saptamani, va amintiti, din cauza viscolului, gripei si asa mai departe, educatia nu continua si copiii ramaneau acasa izolati, fara sa-si continue invatarea. Acum am aratat ca se poate - prin suspendarea…

- Min. Monica Anisie: Parinții vor afla pana joi cum va incepe anul școlar Ministrul educatiei si cercetarii, Monica Anisie. Foto: www.facebook.com/AnisieMonicaCristina/ Parinții vor afla pâna joi cum va începe anul școlar - a precizat ministrul educației, Monica Anisie, pentru site-ul…

- Astazi, cind Republica Moldova sarbatorește Ziua Independenței, prim-ministrul țarii, Ion Chicu a venit cu un mesaj de felicitare. ”Dragi concetațeni, Cu ocazia aniversarii a 29-a de la proclamarea Independenței Republicii Moldova adresez cele mai calde urari de bine și sanatate tuturor moldovenilor…

- Profesorii „vor fi instruiți” pentru predare in mediul online Monica ANISIE. Foto: Arhiva/ Alexandru Dolea Toate cadrele didactice vor avea pregatirea necesara pentru desfașurarea orelor în mediul online, daca situația epidemiologica o va impune - susține ministrul educației, Monica Anisie.…

- "Activitatile sportive se vor desfasura in aer liber. Este recomandarea Ministerului Sanatatii. Pentru activitatile de invatare, decizia este la nivelul unitatilor de invatamant. O lectie de muzica sau de pictura poate fi facuta si in aer liber", a declarat Monica Anisie. Citeste si: Monica…

- Deputata PSD de Suceava, Maricela Cobuz solicita public ministrului educației, Monica Anisie, o comunicare clara privind inceperea noului an școlar. ”Profesorii, elevii și parinții, așteapta un raspuns clar privind inceperea anului școlar din partea ministrului educației, doamna Monica Anisie, care…

- Lidia Mirzac, profesoara de Limba si literatura romana la Colegiul Silvic „Bucovina”, din Campulung Moldovenesc, judetul Suceava, a postat pe Facebook mesaje de multumire primite de la elevii pe care i-a pregatit si care au fost uimiti de notele mari obtinute la bacalaureat. Intre cei care au felicitat-o…