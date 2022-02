Stiri pe aceeasi tema

- Bombardamentele și atacurile Rusiei in Ucraina au avut ca ținta zonele marilor orașe Kiev și Harkov in noaptea de sambata spre duminica. Un gazoduct a fost lovit de un atac in al doilea cel mai mare oraș – Harkov precum și un bloc de locuințe, o femeie cazand victima. Potrivit oficialilor locali, rușii…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a respins oferta Kremlinului de a discuta in Belarus, precizand ca aceasta țara a luat partea Rusiei in conflict. In declarațiile rostite in limba rusa, președintele ucrainean a spus ca Ucraina dorește discuții cu Rusia pentru a pune capat luptelor, dar a insistat…

- Presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, s-a filmat din nou pe strazile Kievului, potrivit unor imagini publicate pe rețelele sociale sambata dimineața. Zelenski a transmis un mesaj video, sambata dimineata, pe Twitter, prin care transmite incredere, putere, si cere oamenilor sa nu creada stirile…

- Istoricul ucrainean Yuriy Korchemniy nu a tras in viața lui cu o pușca de asalt, dar s-a alaturat altor zeci de barbați care s-au inarmat cu puști Kalașnikov care au fost aduse de camioane noilor unitați de aparare voluntari ale Ucrainei in a doua zi a invaziei Rusiei, relateaza agenția France Presse,…

- In timp ce liderii ucraineni ii indeamna pe rezidenți sa stea acasa și sa reziste invaziei Rusiei, un canal de televiziune a difuzat vineri instrucțiuni despre cum sa faca cocktailurile Molotov, informeaza CNN. Imaginile difuzate pe postul TV ucrainean aratat o persoana care prepara explozivul improvizat,…

- Oleksii Reznikov, ministrul ucrainean al apararii, a publicat, marți la pranz, fotografii cu al șaselea transport de muniție americana, care ar duce totalul aproape de 500 de tone In timp ce conducerea Ucrainei continua mesajele de liniștire a populației, țara vecina continua sa primeasca intariri de…

- Rusia nu a creat pana in prezent din fortele comasate la frontiera vreun grup de atac, care sa indice iminenta unei ofensive in Ucraina, a declarat marti ministrul apararii ucrainean Oleksii Reznikov, citat de agentia de presa oficiala ucraineana Ukrinform, pe fondul temerilor privind o posibila…

- Rusia a concentrat peste 94.000 de soldați în apropierea granițelor Ucrainei și s-ar putea sa se pregateasca pentru o ofensiva militara pe scara larga la sfârșitul lunii ianuarie, a declarat vineri ministrul ucrainean al Apararii, Oleksii Reznikov, în fața parlamentului, citând…