- Federatia Internationala de Sah (FIDE) a decis sa-l suspende pe marele maestru rus Serghei Karjakin pentru sase luni, din cauza declaratiilor sale in favoarea razboiului din Ucraina, informeaza lequipe.fr.

- Banca americana Goldman Sachs, una din cele mai mari din SUA și din lume, a anunțat ca se retrage din Rusia. Este prima mare instituție financiara americana care ia aceasta decizie dupa invadarea Ucrainei.

- Federatia Internationala de Pisici a suspendat participarea pisicilor de rasa pura din Rusia la expozitiile internationale, in urma razboiului izbucnit in Ucraina. Federatia Internationala de Pisici a suspendat participarea pisicilor din Rusia la expozitiile internationale, dupa izbucnirea razboiului in…

- In alocuțiunea sa televizata de miercuri seara, referitoare la razboiul din Ucraina, președintele francez Emmanuel Macron a anunțat organizarea unui summit european informal, in zilele de 10 și 11 martie, la Versailles, la care sa fie decis ”noul model economic al Uniunii Europene devenit necesar in…

- Am avut mai multa unitate decat in ultimii 30 de ani, a spus, miercuri, președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, in ultimul sau mesaj transmis națiunii. Dupa bombardarea turnului Babyn Yar el a spus ca evreii au fost uciși de naziști „a doua oara”. „Multa sanatate, țara unita! A nu a spus din greșeala…

- Cutremur pe piața gazelor și petrolului. Prețurile au urcat amețitor dupa invadarea Ucrainei. Prețul gazului pe piața europeana a crescut cu peste 40%, dupa patru zile consecutive de creștere și invazia Ucrainei de catre Rusia , in aceasta dimineața, anunța bloombergquint.com. Daca ieri acesta era…

- Președintele Klaus Iohannis precizeaza intr-un mesaj public faptul ca țara noastra condamna cu fermitate decizia Moscovei prin care recunoaște independența regiunilor Donețk și Luhansk, considerata un act care incalca flagrant dreptul internațional, suveranitatea și integritatea teritoriala a Ucrainei.…

- Președintele american Joe Biden lanseaza un nou mesaj despre criza dintre Ucraina și Rusia, vineri seara de la ora 16.00, ora locala (ora 23.30, ora Romaniei), transmite Casa Alba.Se așteapta ca Joe Biden sa ofere noi informații despre situația negocierilor cu partea rusa și evoluția mișcarilor trupelor…