- Volodimir Zelenski a decis sa-i decoreze pe soldații din armata sa pentru „apararea Ucrainei". Decretul a fost postat de serviciul de presa al biroului președintelui de la Kiev. Acesta va fi predat, in special, militarilor, oficialilor guvernamentali și voluntarilor - ucraineni și straini. Fii…

- Presedintele interimar al Senatului, Alina Gorghiu, l-a primit, marti, pe ambasadorul Republicii Federale Germania in Romania, Peer Gebauer, context in care demnitarul roman a subliniat importanta deosebita pe care Romania o acorda relatiei bilaterale cu Republica Federala Germania, caracterizata „printr-un…

- Deși in 2023, concursul Eurovision ar trebui sa fie gazduit in Ucraina, pentru ca aceasta a caștigat anul asta, lucrurile nu vor sta așa. Și, in locul țarii atacate de forțele armate din Rusia, gazda va fi Marea Britanie. Uniunea Europeana de Radiodifuziune (EBU) și BBC au confirmat ca Eurovision Song…

- Ministrul ucrainean al Apararii, Oleksii Reznikov, spune ca țara sa are nevoie de mai multe arme in razboiul cu Rusia și cerut Occidentului un numar mai mare de sisteme de artilerie de precizie, relateaza AFP, citata de Agerpres . Referindu-se la sistemele de artilerie HIMARS, cu raza de acțiune de…

- Atunci cand, in urma cu trei luni, Vladimir Putin si-a reorientat razboiul din Ucraina pe frontul din estul tarii invadate, a facut aceasta miscare invinetit de esecul suferit in operatiunea de capturare a Kievului si disperat dupa un succes prin care sa-si salveze pielea.

- O conversatie telefonica, in care un soldat rus se plange prietenului sau ca nu vor invinge niciodata in razboiul cu Ucraina si ca Federatia Rusa, a fost publicata pe canalul de YouTube al consilierului Ministrului Afacerilor Interne al Ucrainei, Anton Gherascenko. In discutie e mentionat ritmul lent…

- Plenul Parlamentului a luat act, ieri, de scrisoarea presedintelui Klaus Iohannis prin care ii informeaza pe senatori si deputati cu privire la intrarea, stationarea si operarea unui detasament portughez pe teritoriul Romaniei in scopul indeplinirii misiunilor subsumate consolidarii posturii de descurajare…

- Numarul de militari NATO prezenti in tara noastra este de peste 5.000, a anunțat, luni, seful Statului Major al Apararii, Daniel Petrescu, care a participat la ceremonia de schimbare a comenzii Comandamentului Multinational de Divizie Sud-Est (HQ MND-SE), informeaza Agerpres . Generalul-maior Cristian…