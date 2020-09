Stiri pe aceeasi tema

- Ucraina incearca sa obtina de la Uniunea Europeana o perspectiva clara si articulata privind aderarea sa, a declarat presedintele ucrainean Vladimir Zelenski, potrivit serviciului de presa al presedintiei ucrainene, citat de Xinhua.

- Ucraina incearca sa obtina de la Uniunea Europeana o perspectiva clara si articulata privind aderarea sa, a declarat presedintele ucrainean Volodimir Zelenski, potrivit serviciului de presa al presedintiei ucrainene, citat de Xinhua.

- Ucraina incearca sa obtina de la Uniunea Europeana o perspectiva clara si articulata privind aderarea sa, a declarat presedintele ucrainean Volodimir Zelenski, a indicat miercuri serviciul de presa al presedintiei de la Kiev, citat de Xinhua. 'Uniunea Europeana este partenerul nostru cheie in restabilirea…

- Explozie la gazoductul din Ucraina care asigura gazele pentru Europa. Ce se intampla cu livrarile de gaze rusești spre continent Aprovizionarea cu gaze naturale a fost intrerupta din cauza exploziei care a avut loc pe o sectiune a gazoductului KZU-1, insa tranzitul gazelor naturale spre Europa se deruleaza…

- Kievul si Berlinul au salutat luni respectarea vreme de aproape o luna de zile a unui armistitiu cu separatistii prorusi in estul Ucrainei, un record ce ar putea alimenta eforturile in vederea unei reglementari politice a conflictului, informeaza AFP. Acest armistitiu a intrat in vigoare…

- Familia comunitații europene a convenit asupra finanțarii, printr-un imprumut comun, pentru a reface economiile. A fost nevoie de un asemenea summit prin care șefii de stat și de guverne au convenit asupra planului de redresare in data de 21 iulie 2020. In fața ultimei provocari, Uniunea Europeana a…

- Președintele ucraineana Volodimir Zelenski a aparat miercuri decizia de a îndeplini cerința stranie a unui barbat care luase ostatici 13 pasageri ai unui autobuz, respectiv sa publice pe pagina sa de Facebook o înregistrare video în care recomanda vizionarea unui film documentar privind…

- Presedinta Elvetiei, Simonetta Sommaruga, si-a exprimat marti sprijinul pentru procesul de pace din estul Ucrainei, in cursul unei vizite la Kiev, prima la un nivel atat de inalt in relatiile ucraineano-elvetiene, relateaza AFP. "Sustinem o solutie pasnica in estul Ucrainei. Este o prioritate…