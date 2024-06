Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a transmis felicitari echipei nationale de fotbal pentru parcursul la Euro-2024, Desi a acumulat patru puncte, nationala Ucrainei, care a facut parte din grupe E alaturi de Romania, Belgia si Ucraina, a fost eliminata din competitie, potrivit news.ro.At today’s…

- Romania a remizat cu Slovacia, 1-1, și s-a calificat in optimile de finala ale EURO 2024 clasandu-se pe primul loc in Grupa E! Bucuria a fost pe masura la finalul partidei, iar imaginile derulate pe gazon, la Frankfurt, sunt istorice pentru fotbalul romanesc! Nu e vis, e realitatea la care doar am visat…

- Belgia, echipa care face parte din Grupa E, a trimis Ucraina acasa, dupa un 0-0. Amintim ca Romania s-a calificat de pe PRIMUL LOC in optimile EURO 2024, dupa un egal, 1-1, cu Slovacia. In urma remizei dintre Ucraina și Belgia, in etapa a treia a Campionatului European din Germania, Belgia s-a calificat…

- Inaintea partidei decisive pentru optimile de finala dintre Slovacia și Romania, presa din Ucraina ne vede drept favoriți la Frankfurt, disputa ce va fi in format liveTEXT pe GSP.ro și televizata de ProTV (ora 19:00). Ucraina are nevoie de un rezultat mai bun decat cel al Slovaciei in partida cu Romania…

- Romania revine la un Campionat European dupa o pauza de 8 ani. Selecționata lui Edi Iordanescu joaca astazi, de la 16:00, cu Ucraina, in primul meci din grupa E de la Euro 2024. Duelul va fi liveTEXT pe GSP.ro și transmis de PRO TV, care a anunțat cei doi comentatori. Comentatorii partidei vor fi Cristi…

- Romania joaca pentru titlul european dupa o pauza de opt ani, numarandu-se printre cele 24 de echipe prezente la EURO 2024. Meciurile de la EURO 2024 vor fi jucate in perioada 14 iunie-14 iulie. Astfel, la EURO 2024, Romania face parte din Grupa E, alaturi de Belgia, Slovacia și Ucraina. Tricolorii…

- Belgia a invins-o pe Luxemburg, scor 3-0, intr-un meci amical jucat inainte de Campionatul European din Germania, care se va disputa intre 14 iunie și 14 iulie. Belgia a fost repartizata in Grupa E, alaturi de Romania, Ucraina și Slovacia. Romania și Belgia se vor intalni pe 22 iunie, pe stadionul RheinEnergie,…

- Beglia, viitoarea adversara a Romaniei la Euro 2024, va intalni Muntenegru, de la 21:30, intr-un meci de pregatire inainte de turneul final din Germania. Partida va fi liveTEXT pe GSP.ro și la tv pe Prima Sport 4 și Digi Sport 1. Campionatul European din Germania se va desfașura in perioada14 iunie…