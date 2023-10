Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, le-a mulțumit soldatilor ucraineni din Fortele Aeriene, care lupta impotriva rachetelor rusesti si a atacurilor cu drone in fiecare zi si noapte: Este important sa ne amintim ca fiecare tinta distrusa este o viata salvata, a declarat liderul ucrainean intr-un…

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a salutat seara trecuta decizia Uniunii Europene de a nu extinde si mai mult interdictia privind exporturile de cereale ucrainene, calificand-o drept exemplu de adevarata unitate si incredere.“Este important acum ca unitatea europeana sa lucreze si la nivel…

- Liderul nord-coreean Kim Jong Un i-a spus miercuri lui Vladimir Putin ca Phenianul susține invazia Rusiei in Ucraina."Rusia s-a ridicat la o lupta sfanta pentru a-și proteja suveranitatea și securitatea impotriva forțelor hegemonice", i-a spus Kim lui Putin prin intermediul unui traducator, potrivit…

- Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat ca victoria Ucrainei impotriva Rusiei va contribui și la refacerea integritații teritoriale a altor țari din estul Europei. “Sunt sigur ca victoria Ucrainei va permite o soluție politica pentru democrații, pentru refacerea integritații acestor state.…

- Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a facut o declarație oficiala in legatura cu prabușirea avionului rusesc in care se presupune ca a murit Evgheni Prigojin și a negat ferm orice implicare a Ucrainei in acest eveniment. Conform presei ucrainene de stat, Zelenski a subliniat ca țara sa nu are…

- Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) a transmis luni ca a arestat o femeie acuzata ca a ajutat Rusia sa pregateasca un atac impotriva presedintelui Volodimir Zelenski in timpul unei vizite la Mikolaiv (Nikolaev), in sudul Ucrainei.

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski a evidentiat duminica, 16 iulie, forta tarii sale de a se opune invaziei militare ruse, la 33 de ani de la adoptarea Declaratiei privind suveranitatea Ucrainei, relateaza DPA și Agerpres . ”Tara noastra nu va renunta niciodata la suveranitate. Acest lucru este…