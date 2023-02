Stiri pe aceeasi tema

- Marea Britanie este pregatita sa sprijine orice țara care este dispusa in acest moment sa livreze Ucrainei avioane de lupta, a declarat sambata, 18 februarie, premierul Rishi Sunak, care i-a indemnat pe aliați sa iși mențina ajutorul acordat Kievului in razboiul impotriva Rusiei, informeaza Reuters…

- Marea Britanie analizeaza posibilitatea de a livra avioane de lupta Ucrainei. Premierul britanic, Rishi Sunak, l-a insarcinat pe ministrului Apararii, Ben Wallace, cu identificarea tipurilor de avioane militare ce pot fi livrate Kievului de catre Regatul Unit, informeaza The Guardian.

- Este a doua vizita pe care Zelenski o face in afara granițelor Ucrainei de la inceputul razboiului in urma cu un an. Prima sa intalnire a avut-o cu premierul Rishi Sunak in Downing Street. Premierul britanic i-a reconfirmat sprijinul militar in lupta contra rușilor. Britanicii iși intensifica operațiunea…

- Situatia „se complica” pe frontul din Ucraina, care este din nou tinta unor bombardamente intense, a declarat sambata presedintele Volodimir Zelenski. „In cele 346 de zile ale acestui razboi, am spus de multe ori ca situatia de pe front este dificila. Si ca situatia se complica”, a spus el in mesajul…

- Fostul premier britanic Boris Johnson si-a facut duminica o aparitie surpriza in Ucraina, unde a indemnat Occidentul sa ofere acestei tari toate ”instrumentele” de care are nevoie pentru a castiga razboiul impotriva Rusiei, relateaza agentiile DPA si EFE. Johnson a venit la Kiev in timp ce se confrunta…

- Diplomatia rusa a dat asigurari sambata ca trimiterea in Ucraina de tancuri grele britanice Challengers 2, anuntata de Londra , nu va face decat „sa intensifice” luptele si are sanse mici de a inversa situatia pe front, relateaza AFP, informeaza AGERPRES . „Trimiterea de tancuri nu va grabi in niciun…

- Marea Britanie va furniza Ucrainei tancuri Challenger 2, devenind prima tara care trimite tancuri grele de factura occidentala pentru a ajuta Kievul in fata invaziei ruse, a anuntat sambata Downing Street, relateaza AFP. Intr-o convorbire cu presedintele ucrainean Volodimir Zelenski, prim-ministrul…

- „Trimiterea de tancuri nu va grabi in niciun caz incetarea ostilitatilor militare, ci doar le va intensifica, provocand noi victime”, a indicat ambasada Rusiei la Londra intr-un comunicat, adaugand ca este „putin probabil” ca aceste tancuri sa ajute armata ucraineana sa „intoarca situatia pe campul…