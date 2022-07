Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat, in discursul de vineri seara, ca Rusia a facut totul nu doar pentru a inchide accesul Ucrainei la mare, ci si pentru a distruge potentialul exporturilor, insa ucrainenii nu au permis acest lucru. „Astazi (vineri – n.r.), statul nostru si intreaga lume civilizata au ajuns la un acord important: […] The post Mesajul lui Zelenski dupa semnarea acordului pentru exportul de cereale la Marea Neagra: „Avem cereale in valoare de 10 miliarde de dolari” appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .