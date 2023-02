Stiri pe aceeasi tema

Invazia Rusiei in Ucraina a marcat intreaga planeta, iar astazi, la un an de la izbucnirea razboiului, președintele Volodimir Zelenski le-a transmis tuturor celor care l-au sprijinit, dar și rivalilor, un mesaj prin care a rezumat cele 12 luni de teroare, dar și de unitate a Occidentului.

La un an de la inceputul razboiului in Ucraina, președintele Volodimir Zelenski a adresat un mesaj poporului ucrainean, in care a mulțumit pentru rezistența in fața armatei ruse și a promis ca va face totul pentru ca Ucraina sa invinga in acest an. „Mulțumesc poporului nostru, mulțumesc armatei noastre…

Ucraina "nu a cedat" si "va triumfa" asupra trupelor si "terorii" ruse, a afirmat joi presedintele ucrainean Volodimir Zelenski, cu o zi inainte de marcarea unui an de la declansarea invaziei ruse asupra Ucrainei, informeaza AFP, potrivit Agerpres.

Doi inculpati au fost condamnați de un tribunal din Rusia la trei ani si jumatate de inchisoare intr-o colonie cu regim strict, pentru ca au incercat sa saboteze o cale ferata in regiunea Belgorod, la granița cu Ucraina, a informat marți, 21 februarie, presa rusa, citata de Reuters.

Fortele ruse si-au intensificat atacurile in dimineata zilei de vineri impotriva regiunii Zaporojie, in sud-estul Ucrainei, unde se afla cea mai mare centrala nucleara din Europa, aflata inca de la inceputul invaziei sub controlul Rusiei, care controleaza in prezent o parte a regiunii omonime, relateaza…

Președintele ucrainean se va afla miercuri pe teritoriul britanic, aceasta fiind prima sa calatorie in Marea Britanie de la inceputul razboiului, anunța Sky News, potrivit Mediafax.

- Ucrainenii isi vor crea propriul miracol de Craciun, aratand ca vor ramane neinvinsi in ciuda atacurilor rusesti care au aruncat milioane de oameni in intuneric, a declarat sambata presedintele Volodimir Zelenski intr-un mesaj sfidator.

- O linie speciala de comunicații intre conducerile militare ale Statelor Unite și Rusiei a fost folosita o singura data de la inceputul razboiului din Ucraina, a dezvaluit un oficial american pentru Reuters.