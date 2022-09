Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Volodimor Zelenskiy le-a spus miercuri ucrainenilor, intr-un discurs emoționant pentru a marca 31 de ani de independența, ca Ucraina a renascut atunci cand Rusia a invadat-o pe 24 februarie și ca va recuceri Crimeea anexata și zonele ocupate din est, transmite Reuters. In discursul inregistrat…

- Secretarul britanic al Apararii, Ben Wallace, a declarat joi ca este puțin probabil ca președintele rus Vladimir Putin sa reușeasca sa ocupe Ucraina, relateaza The Guardian.Ben Wallace a afirmat ca invazia Rusiei in Ucraina "șovaie" și ca "incepe sa eșueze", in timp ce a promis mai mult sprijin financiar…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski spune ca vizita in Ucraina a președintelui american Joe Biden ar trimite „cel mai puternic semnal care ar fi dat in sprijinul” țarii sale. Zelenski a facut aceste comentarii intr-un interviu amplu cu personalitatea de televiziune britanica Piers Morgan, lansat…

- Militarii ruși continua sa execute bombardamente in Donbas, regiunea estica a Ucrainei, ceea ce sugereaza ca Rusia este inca departe de a deține controlul asupra acestei regiuni. Aceasta informație privind evoluția razboiului apare in cel mai recent raport, din 10 iulie, al serviciului de informații…

- Rusia a convocat-o pe ambasadoarea Marii Britanii la Moscova pentru a-i transmite un protest puternic impotriva declarațiilor „ofensatoare” ale oficialilor britanici, inclusiv cele despre o presupusa amenințare a Rusiei privind folosirea armei nucleare, scrie Reuters. Ministrul Apararii de la Londra…

- Marea Britanie trebuie sa aiba o armata capabila sa lupte in Europa și sa invinga Rusia, a spus noul șef al armatei britanice, citat de presa locala și de agenția Reuters . Premierul britanic Boris Johnson, un susținator puternic al Ucrainei impotriva invaziei Rusiei, a exclus trimiterea de trupe britanice…

- Vineri, președintele rus Vladimir Putin le-a spus participanților la summitul economic de la Sankt Petersburg ca din punctul sau de vedere, tot teritoriul statelor ce faceau parte candva din componența URSS este, de fapt, teritoriu al Rusiei. Dintre cele 15 state care formau URSS, pe langa Rusia, Ucraina…

- Premierul britanic Boris Johnson s-a deplasat vineri la Kiev pentru a discuta cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, intr-o vizita ce nu a fost anunțata sau speculata anterior. Astfel, el este unul din puținii lideri europeni care ajunge pentru a doua oara in Ucraina in cele aproape patru luni…