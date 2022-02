Președintele rus, Vladimir Putin, a transmis, miercuri, ca Moscova este pregatita sa caute „soluții diplomatice” in privința Ucrainei, dar a subliniat ca interesele Rusiei nu sunt negociabile, conform The Guardian. ”Tara noatra este in continuare deschisa unui dialog deschis si onest in vederea cautarii unor solutii diplomatice la probleme mai complexe”, a declarat Putin intr-un […] The post Mesajul lui Vladimir Putin, dupa ce SUA și aliații sai au sancționat Moscova appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .