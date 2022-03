Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Kievului, Vitali Kliciko, a anuntat ca o noua interdictie de deplasare va fi instituita in capitala ucraineana incepand de luni seara si pana miercuri dimineata, informeaza AFP. ‘Va incepe astazi (luni) la ora 20:00 (18:00 GMT) si va dura pana la 23 martie, ora 07:00 (05:00 GMT)’, a scris Kliciko…

- Primarul capitalei ucrainene, Vitali Kliciko, le-a cerut sambata aliatilor occidentali sa continue livrarile de arme pentru Ucraina, tara invadata de fortele militare ruse, transmite DPA. ''Va rugam, sprijiniti-ne!'', a spus fostul boxer profesionist intr-un interviu publicat sambata de cotidianul italian…

- Primarul Kievului, Vitali Kliciko, a spus vineri ca el considera ca sunt aproape doua milioane de locuitori ai orașului care au ramas, aceștia fiind prinși in mijlocul trupelor rusești care avanseaza pe cateva fronturi, transmite Reuters.

- Bombardamentele și atacurile Rusiei in Ucraina au avut ca ținta zonele marilor orașe Kiev și Harkov in noaptea de sambata spre duminica. Un gazoduct a fost lovit de un atac in al doilea cel mai mare oraș – Harkov precum și un bloc de locuințe, o femeie cazand victima. Potrivit oficialilor locali, rușii…

- Explozii puternice au rasunat in zorii zilei de vineri in centrul Kievului. Primarul Kievului, Vitali Kliciko, a declarat ca trei persoane au fost ranite, dintre care una grav, de resturile de rachete cazute intr-un cartier rezidential din sud-estul capitalei. Intr-o postare pe contul de Facebook, fortele…

- Primarul Kievului, Vitali Kliciko, a anuntat joi impunerea unei interdictii de circulatie pentru a prezerva "securitatea" locuitorilor capitalei ucrainene dupa declansarea invaziei ruse, informeaza AFP.

- Doi adolescenti care au plecat de acasa, din satul Mohu, luni, au fost gasiti de politisti, marti seara, in Targu Mures, a anuntat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Sibiu."Cu sprijinul politistilor din cadrul I.P.J. Mures, minorii Grancea Mirela Adriana si Caldarar Liviu Calin, plecati voluntar…

- Situații tot mai hilare intalnite de polițiștii care au obligația de a verifica periodic persoanele care trebuie sa fie in carantina din zona lor de responsabilitate, in baza listelor transmise de Direcția de Sanatate Publica Suceava.Pe 5 ianuarie, polițiștii de la Vicovu de Sus, in cadrul acțiunii…