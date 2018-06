Stiri pe aceeasi tema

- "In acesta zi speciala am un mesaj pentru toti cei care protesteaza de o parte sau alta a "baricadelor" ridicate intre romani : solutia pentru Romania nu este conflictul, ura si dezbinarea - ci unirea si constructia!", a scris Victor Ponta, sambata, pe Facebook. In opinia sa, in prezent exista…

- Victor Ponta, mesaj pentru protestatarii de la mitingul PSD: ”Solutia pentru Romania nu este conflictul, ura si dezbinarea, ci unirea si constructia”, a scris fostul premier Victor Ponta, lider al Pro Romania, pe Facebook, cu cateva ore inainte de inceperea marelui miting din Piața Victoriei, impotriva…

- Fostul premier Victor Ponta, lider al Pro Romania, a transmis un mesaj pentru cei care vor protesta sambata, in care spune ca "solutia pentru Romania nu este conflictul, ura si dezbinarea, ci unirea si constructia". "In aceasta zi speciala am un mesaj pentru toti cei care protesteaza de o parte sau…

- Aurelia Cristea a anunțat aceasta decizie prin intermediului contului ei personal de Facebook. „Îi cunosc de multa vreme și am lucrat foarte bine împreuna cu majoritatea celor care și-au anunțat intenția de a participa la acest nou proiect politic. Îi respect și stiu…

- Liderul PRO Romania, Victor Ponta, a facut publica strategia partidului pentru urmatorii sase ani. Intr-o postare pe Facebook, fostul premier expune, pe larg, planurile partidului pe care il conduce.Citeste si: INCENDIAR Un fost procuror militar cere audierea Mihaelei Radulescu in Dosarul…

- Madalina una dintre tinerele care au murit in accidentul din Salaj a scris un mesaj socant pe pagina sa de Facebook, la inceputul acestei luni. Desi este un mesaj romantic, acesta s-a dovedit a fi plin de insemnatate. Mai ales ca in cumplitul accident inca trei tinere s-au stins din viata. „Nu suntem…

- "Acum toti isi vor aminti de tine, cat de bun erai, ce talent urias, bla bla bla... Pai da, ca nu si-a mai gasit loc in niciun radio, nicaieri nu a mai fost loc pentru el. Da, m-a socat vestea si nu mai vreau sa vorbiti despre profesionisti la trecut, lume care nu-ti pasa decat de cifre si bani.…

- "Voi transmite tot interviul live pe contul meu de Facebook - asa ca va astept aici! Vreau sa lamuresc si sa inchid definitiv toate temele din trecut ( plus minciunile si mizeriile lui Dragnea si ale Grupului lui Propaganda)", a anunțat Victor Ponta pe Facebook. "Dupa aceasta "socoteala" finala…