- Arabii n-au uitat de protestul germanilor cu mana la gura, de la startul Mondialului. Iar acum, cand i-au vazut eliminați, moderatorii și invitații unei emisiuni difuzate de „Qatari TV” și-au dus și ei o mana la gura și cu cealalta le-au facut „pa”. Nemții au trezit multa antipatie in Qatar, cu acel…

- Noile energii scalda planeta, ne introduc in noile dimensiuni si ni se transmit informatii noi pentru a naviga in calatoria noii vieti. Iata raspunsuri de la Grace Solaris lucrator de lumina si mesager din taramurile superioare, in traducerea Mihaelei Dan . 12 noiembrie 2022 – Mesajul zilei pentru…

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski afirma im mesajul catre natiune ca fiecare atac rusesc asupra obiectelor noastre civile aduce mai aproape consensul international cu privire la responsabilitatea Rusiei, iar toti cei implicati in teroarea rusa vor raspunde pentru aceasta in fata instantei…

- REȘIȚA – In expoziția lui Bogdan Piperiu, pana și figurile sacre poarta masca suferind alaturi de noi! Mai demult, intr-o expoziție ampla foarte dura, artistul arata ca noi suntem razboiul. Acum, prin expoziția vernisata recent la Muzeul Banatului Montan, Bogdan Piperiu explica masura in care otrava…

- Rețeaua WhatsApp are probleme in aceasta dimineața. Nu se pot trimite mesaje in grupurile de WhatsApp. De asemenea, daca vrei sa-i scrii cuiva pe WhatsApp, mesajul figureaza ca nelivrat. Problema din aceasta dimineața a rețelei WhatsApp se pare ca nu este doar in Romania, ci este extinsa la nivelul…

- Federatia Internationala de Automobilism (FIA) i-a propus, joi, un acord echipei Red Bull, vinovata de nerespectarea plafonului bugetar, relateaza AFP, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Primarița din Chinteni, Lucia Suciu, a revenit cu un mesaj categoric, adresat localnicilor care vor sa aiba strazile asfaltate.O serie de drumuri din comuna vor ”vedea” asfalt pentru prima data prin programul guvernamental ”Anghel Saligny”, fostul PNDL. ”Va reamintim ca strazile Munții Oașului,…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski le-a transmis, marți, liderilor G7 ca „nu poate exista dialog” cu Vladimir Putin pentru ca este un lider „care nu are viitor”. Mesajul lui Zelenski vine in aceeași zi in care ministrul de externe al Rusiei a spus ca Putin este dispus sa aiba o intalnire cu Joe…