IPJ Alba:Braconaj cinegetic

Nr. 101.030 din 5 decembrie 2023 PERCHEZITII LA PERSOANE BANUITE DE BRACONAJ CINEGETIC In aceasta dimineata, politistii din cadrul Politiei Orasului Baia de Aries, sub coordonarea Parchetului de pe langa Judecatoria Campeni, efectueaza 9 perchezitii domiciliare, in localitatile Campeni 1 si Lupsa 8 , la persoane cercetate pentru braconaj cinegetic.… [citeste mai departe]