Stiri pe aceeasi tema

- Eliminare America Express - Drumul Soarelui, sezonul 6, ediția din 20 decembrie 2023. Dupa o cursa complicata la ultima șansa, concurenții au ajuns rand pe rand la Irina Fodor. Cursa de bilanț pe 20 decembrie s-a dat intre echipele Romica și Catalin Țociu, Laura Giurcanu și Sanziana Negru, Vlad Huidu…

- O echipa va fi eliminata de la America Express in ediția din 20 decembrie, iar telespectatorii așteapta cu mare nerabdare sa afle cine va trece in etapa urmatoare. Irina Fodor va anunța echipa caștigatoare a biletului de aur, care duce direct spre Buenos Aires.In ediția din 19 decembrie, la America…

- Ultimele doua ediții de la America Express au fost ușor diferite pentru Romica și Catalin Țociu. Cei doi au avut-o alaturi pe Anamaria Prodan, ca urmare a faptului ca au fost salvați de la eliminare. Impresara și-a dorit sa aduca victoria pentru echipa din care a facut parte și pe langa imunitate, au…

- Astazi, miza principala este imunitatea! Cum vine la pachet cu biletele catre Argentina, intrecerea este acerba! La urmatoarea misiune, concurenții trebuie sa-și foloseasca abilitațile de a vinde, iar pentru echipa Romica și Catalin Țociu, un ajutor de nadejde se arata Anamaria Prodan, obișnuita o viața…

- Cursa pentru ultima șansa incarcata de adrenalina, aseara, intr-o ediție America Express care s-a impus ca lider de audiența pe segmentul de public comercial. Sosiți pe ultimul loc la Irina Fodor, Romica și Catalin Țociu au fost salvați de Zeul Soare, care, de data aceasta, a avut culoarea verde.

- America Express - Drumul Soarelui, sezonul 6, ediția 28 din 1 decembrie 2023. Dupa o cursa complicata la ultima șansa, concurenții au ajuns rand pe rand la Irina Fodor. Cursa de bilanț pe 1 decembrie s-a dat intre echipele Iulia Albu și Mike, Giulia Anghelescu și Vlad Huidu, Romica și Catalin Țociu.…

- In emisiunea care a avut loc in ediția de seara trecuta la emisiunea America Express, Catalin Țociu a avut parte de momente mai puțin placute, asta dupa ce o raceala dura s-a napustit asupra lui in timpul competiției. Concurentul s-a confruntat cu probleme de sanatate, motiv pentru care a avut nevoie…

- Așteptarea a luat sfarșit! America Express, cel mai dur reality show din Romania, revine la Antena 1, sambata, de la ora 20.00, cu o premiera maraton de cinci zile. Astfel, in primele 3 saptamani, show-ul va fi difuzat sambata, de la 20.00 și duminica, de la ora 21.00, iar de luni pana miercuri, de…