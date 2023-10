Stiri pe aceeasi tema

- Fabian Soare a fost eliminat de la Chefi la cuțite, iar la scurt timp dupa ce au fost difuzate imaginile de la momentul eliminarii, fostul concurent al lui Catalin Scarlatescu a postat un mesaj pe rețelele sociale.

- Sezonul 12 a revenit pe micile ecrane cu noi concurenți de senzație! Cosmin Berki face parte din echipa lui Catalin Scarlatescu la Chefi la cuțite și este o persoana de baza printre colegii lui. Acesta are o personalitate cu care reuștește sa atraga atenția, dar și un look cu care greu trece neobservat.…

- Chefi la cuțite, 1 octombrie 2023. Clipe de panica in echipa lui Catalin Scarlatescu! In timpul battle-ului cu numarul trei, Razvan Minca s-a taiat cu cuțitul, iar Catalin Scarlatescu a avut o reacție acida la adresa lui. Concurentul a cerut intervenția medicilor, iar aceștia i-au oferit ajutor de urgența.

- Razvan Minca, concurentul din echipa turcoaz, a suferit o accidentare dureroasa in ediția 18 din sezonul 12 Chefi la cuțite, de pe 1 octombrie 2023. De asemenea, chef Catalin Scarlatescu a „explodat” in bucatarie de nervi și nu și-a mai putut stapani reacțiile.

- Echipa lui Florin Dumitrescu a scapat de duel, in timp ce confruntarea s-a dat intre concurenții lui Catalin Scarlatescu și ai lui Sorin Bontea. Pentru unul dintre ei, experiența Chefi la cuțite s-a terminat dupa primul battle, atunci cand a obținut cel mai mic punctaj.

- Catalin Scarlatescu și-a ales cu entuziasm cuțitul de aur, dupa ce l-a cunoscut pe Alex Mihoc. Concurentul are o cariera impresionanta, chiar daca are doar 18 ani. Inca de la varsta de 14 ani, cuțitul de aur al lui Catalin Scarlatescu gatea pentru staruri din fotbal precum Kylian Mbappe sau Karim Benzema.

- Chefi la cuțite, 11 septembrie 2023. Moment spectaculos in fața camerelor de filmat! Razvan Minca a venit cu multa incredere in competiție, dar și o dorința arzatoare. Concurentul a profitat de momentul special in care se afla și și-a cerut iubita in casatorie! Jurații au fost impresionați de curajul…

- Chefi la cutite sezonul 12. Concurentul Alin Salajean a facut spectacol in ediția 3 a emisiunii Chefi la cuțite sezonul 12. Concurentul a organizat nunta lui Catalin Scarlatescu și a iubitei sale, Doina Teodoru și momentul a fost unul de-a dreptul savuros.