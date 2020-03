Chiar in ziua in care extrem de mulți romani au ieșit la gratare sau in parcuri, in plina pandemie de coronavirus, Raed Arafat a lansat un nou apel. Șeful Departamentului pentru Situații de Urgența cere populației sa evite plecarile de la domiciliu care nu sunt esențiale, precizand ca „virusul nu se vede, nu se simte și nu are gust”.