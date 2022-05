Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 69. Președintele rus Vladimir Putin ar urma sa declare in curand razboi Ucrainei, in mod oficial. El ar intenționa sa profite de momentul 9 mai, o zi in care rușii sarbatoresc "Ziua Victoriei" impotriva Germaniei naziste in cel de-

- Presedintele francez in exercitiu Emmanuel Macron estimeaza marti ca omologul sau rus Vladimir Putin a "decis sa nu se opreasca" in Ucraina, deoarece "are nevoie, pentru el, de o victorie militara", in pofida faptului ca "si-a dat seama ca Ucraina nu se va supune", relateaza AFP. In acest context, orasul…

- Președintele rus Vladimir Putin a numit un nou general care sa coordoneze razboiul din Ucraina, iar comandanții sai militari semnaleaza o noua faza a razboiului: un efort total de a cuceri parțile din regiunea Donbas aflate inca sub controlul Ucrainei, relateaza CNN.

- Presedintele rus Vladimir Putin nu a renuntat la dorinta sa de a pune stapanire pe toata Ucraina si razboiul risca sa dureze „luni, chiar ani”, a avertizat miercuri secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, scrie Agerpres.„Nu avem indicii ca Putin a renuntat la ambitia sa de a controla toata Ucraina…

- Rusia și-a revizuit strategia de razboi din Ucraina pentru a se concentra pe preluarea controlului asupra Donbasului și a altor regiuni din estul Ucrainei, cu o data ținta la inceputul lunii mai, potrivit mai multor oficiali americani familiarizați cu cele mai recente evaluari ale serviciilor de informații…

- Presedintele rus, Vladimir Putin, a declarat sambata ca decizia de a interveni militar in Ucraina a fost foarte „dificila". El isi sustine in continuare decizia si spune ca sanctiunile occidentale impotriva Rusiei sunt asemanatoare unei declaratii de razboi. Totodata, liderul de la Kremlin a declarat…

- Președintele rus Vladimir Putin a salutat duminica dimineața „eroismul” forțelor ruse in Ucraina. Intr-un scurt discurs televizat de felicitare a soldaților de Ziua Forțelor Speciale care a marcat primele sale declarații publice de vineri, liderul de la Kremlin s-a referit la invadarea Ucrainei de…