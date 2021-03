Legendarul fotbalist Pele, in varsta de 80 de ani, a fost vaccinat, marti, impotriva virsului Sars-Cov-2, informeaza AFP, potrivit news.ro Cu acest prilej, el si-a indemnat compatriotii sa respecte in continuare regulile puse in aplicare din cauza pandemiei de coronavirus. “Astazi este o zi de neuitat, am primit vaccinul! Pandemia nu s-a terminat inca. […] The post Mesajul lui Pele dupa ce s-a vaccinat: “Trebuie sa ramanem disciplinati pentru a proteja vieti” appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .