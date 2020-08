Stiri pe aceeasi tema

- Candidatura lui Ciprian Ciucu la Primaria Sectorului 6 din partea PNL si USR-PLUS a fost lansata marti. La eveniment au participat presedintele PNL, Ludovic Orban, presedintele USR, Dan Barna, presedintele PNL Bucuresti, Violeta Alexandru, presedintele PLUS Bucuresti, Vlad Voiculescu, presedintele USR…

- Traian Basescu a anunțat ca PMP va negocia cu PNL pentru a prelua numele de PD-L. El ii invita indirect in acest sens pe foștii reprezentanți ai PD-L, fideli lui probabil și acum, sa voteze cu el in cursa pentru Primaria Capitalei. De altfel, Basescu susține ca miza pentru el in aceasta batalie nu…

- "Am avut discuții cu consilierii noștri, cu filialele noastre și absolut toate erau total dezamagite, ca sa folosesc un cuvant mai ușor, despre activitatea PMP-ului in consilii pana acum și atunci lucrul acesta a cantarit decisiv. Sunt unele compromisuri pe care le poți face in politica și unele…

- Conducerea PNL a validat, sambata, colaborarea cu USR PLUS si candidatii pentru Primariile sectoarelor Capitalei si a decis sustinerea lui Nicusor Dan la Primaria generala. "Am validat intelegerea unei colaborari loiale cu partenerii de la USR PLUS si, de asemenea, am validat atat candidatii…

- Nicușor Dan, susținut de PNL și USR pentru Primaria Capitalei, considera sa șansele sale pentru obținerea mandatului de primar general cresc dupa anunțarea alianței dintre partidele lui Victor Ponta și Robert...

- Nicușor Dan, candidatul PNL-USR la Primaria Capitalei, a prezentat miercuri o parte dintre soluțiile pentru fluidizarea traficului. Principala propunere este folosirea centurii feroviare a Bucureștiului, dar și liniile ferate care ajung in centrul orașului pentru a crea o linie de metrou ușor care sa…

- Deputatul independent Nicusor Dan, candidat la Primaria Capitalei, a declarat ca metroul de suprafata reprezinta una dintre solutiile pentru traficul din Bucuresti, precizand ca acesta va functiona pe sase rute si va avea sase gari principale.

- Fostul președinte al Romaniei, Traian Basescu, a anunțat vineri seara ca nu exclude o posibila candidatura la Primaria Capitalei. Totodata, acesta a mai precizat ca nu se teme de Nicușor Dan sau de Gabriela Firea. „Nu infirm, nu confirm o candidatura la Primaria Capitalei. Care este solutia? Vom vedea.…